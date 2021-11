NDR Norddeutscher Rundfunk

Annette Kehnel gewinnt den NDR Sachbuchpreis 2021

Hamburg (ots)

Für ihr Buch "Wir konnten auch anders: Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit" hat die Historikerin Annette Kehnel den mit 15.000 Euro dotierten NDR Sachbuchpreis gewonnen.

Als Jury-Vorsitzende überreichte NDR Programmdirektorin Katja Marx die Auszeichnung im Rahmen des Abschlussabends des Göttinger Literaturherbstes auf dem Campus des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius: "Recycling oder Microfinance, Minimalismus oder Gemeinwohl-Ökonomie sind keine Konzepte der Moderne, sondern unsere Vorfahren waren uns in puncto Nachhaltigkeit weit voraus. Was wir aus unserer Geschichte für unsere Zukunft lernen können, erzählt uns Annette Kehnel verständlich und höchst unterhaltsam. Ihr historischer Blick zurück öffnet uns neue Perspektiven ins Heute und Morgen. Sie spornt uns an, alte Ideen neu zu denken, und uns dadurch weiterzuentwickeln. Ein herausragendes Buch."

Am selben Abend wurde außerdem der neu geschaffene und mit 10.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation verliehen. Er ging an den promovierten Molekularbiologen, Autor und Wissenschaftsvermittler Martin Moder für seinen während der Pandemie ins Leben gerufenen YouTube-Kanal MEGA. Auf seinem Kanal erklärt er auf unterhaltsame Weise die Grundlage von Viren und Impfstoffen und entzaubert hartnäckige Mythen.

Das Showprogramm um die Verleihung des NDR Sachbuchpreises und des LifeScienceXplained rundeten Auftritte von Singer-Songwriter Lie Ning und dem Wissenschaftskabarett Science Busters ab. Durch den Abend führte die Moderatorin Bianca Hauda. Die Preisverleihung samt Showprogramm ist in voller Länge unter ndr.de/ndrsachbuchpreis zu sehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter ndr.de/ndrsachbuchpreis.

Pressefotos auf Anfrage unter presse@ndr.de.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell