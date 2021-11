NDR Norddeutscher Rundfunk

"Die Nordreportage" mit vierteiliger Miniserie über Wohnen in der Stadt und auf dem Land

Hamburg (ots)

Ein junges Paar zieht aus einer riesigen Stadtwohnung in ein Tiny-Haus aufs platte Land in Schleswig-Holstein, ein anderes aus Hamburgs Stadtteil St. Pauli in ein gemeinschaftlich geplantes und umgesetztes Wohnprojekt in der Hafencity. Familien aus Berlin oder Hamburg verlegen ihren Lebensmittelpunkt an die mecklenburgische Seenplatte. Und im Speckgürtel von Hannover entstehen neue Häuser im alten Fachwerkstil, die gerade fertiggestellt werden. Für die Miniserie "Die Nordreportage: Unser neues Haus - Wohngeschichten aus dem Norden" haben NDR Autorinnen und Autoren Wohnungssuchende, Hausbesitzer*innen, eine Maklerin und Bauleute auf den letzten Schritten begleitet. Das NDR Fernsehen zeigt den Vierteiler vom 8. bis zum 11. November jeweils um 18.15 Uhr im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel". Komplett ist "Die Nordreportage: Unser neues Haus - Wohngeschichten aus dem Norden" vom 8. November an in der ARD Mediathek zu sehen.

Jörg und Susanne wollen raus aus der Hektik der Stadt rauf aufs Land, nach Schleswig-Holstein. Das neue Domizil ist ein Tiny House, 40 Quadratmeter klein. Das Paar geht mit dem neuen Haus auf Reisen, es darf nichts schiefgehen, schließlich haben Haus und Transport 110.000 Euro gekostet.

Die Häuser, die Bedrana Kowalke aus Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern vermittelt, sind größer. Manche sind unansehnlich, baufällig, aber immer noch deutlich preiswerter als in Hamburg oder Berlin. Die Maklerin besucht Familien, die in der Coronapandemie den Schritt zum eigenen Haus in Mecklenburg-Vorpommern gewagt haben. Wird der Traum vom Glück wahr?

Dirk Schlotfeldt und Alexis Crasnier sind fast angekommen am Ziel, für das sie seit Jahren planen, beantragen, entwerfen: ihre 55 Quadratmeter große Wohnung in Hamburgs Hafencity. Sie kennen ihre zukünftigen Nachbar*innen, sie sind eine Baugemeinschaft. Nun heißt es: Umzugskartons packen.

Chris und Samira Mielke sind aufgeregt: Ihr nagelneues Fachwerkhaus ist in Einzelteilen nahe Hannover angekommen. Fünf Tonnen Eichenholz. Die Zimmermänner wollen nun schon das Erdgeschoss aufbauen.

Start: Montag, 8. November, in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen (18.15 Uhr)

Die Miniserie steht zur Ansicht im Vorführraum des NDR Presseportals (NDR.de/presse).

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell