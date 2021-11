NDR Norddeutscher Rundfunk

Neuer "N-JOY Podcast "Flexikon" verschafft den nötigen Wissensvorsprung in fast allen Lebenslagen

"Selbstoptimierung? Nein danke!", aber man muss ja auch nicht komplett ahnungslos durchs Leben mäandern. Bei Lösungsansätzen für Probleme des Lebens hilft jetzt "Flexikon", der neue "Laberpodcast mit Bildungsauftrag" von N-JOY, dem jungen Radioprogramm des NDR. Vom 9. November an immer dienstags in der ARD Audiothek und vom 14. November an immer sonntags um 21.00 Uhr im Radio auf N-JOY.

Die NDR Moderatorinnen Anne Raddatz und Steffi Banowski versuchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten Antworten auf Fragen zu finden, die wir uns im Leben immer wieder stellen - oder dringend mal stellen sollten - und die im Bildungskanon bedauerlicherweise oft sträflich vernachlässigt werden:

> "Wie lüge ich mich erfolgreich durchs Leben? Wie mache ich's am besten nicht? Und wie erkenne ich, ob jemand lügt?" Diese Fragen beantworten ein ehemaliger Geheim-Agent, ein Wissenschaftler und Deutschlands wohl bekanntester Hochstapler "Milliarden-Mike".

> "Wie komme ich eigentlich in den Swingerclub (und auch wieder raus)?" Steffi Banowski fährt einfach mal hin.

> "Wie gehe ich mit 40 in Rente?" Antworten darauf geben zwei Experten: Der eine verlässt schon lange nur noch die Couch, um in den Urlaub zu fahren; der andere spart so effektiv, dass Arbeit ab 40 nur noch ein Hobby ist.

Ihre Expertinnen und Experten suchen Anne Raddatz und Steffi Banowski nicht nur in Instituten und Universitäten, sondern auch auf der Straße.

Der Name "Flexikon" setzt sich aus den Begriffen "flexen" (Jugendsprache für "angeben") und Lexikon (weniger jugendliche Sprache für "Nachschlagewerk") zusammen. Somit entsteht wöchentlich eine Podcast-Lexikon-Folge, mit der man dank gründlich recherchierter Fakten guten Gewissens flexen kann.

Die Gesichter zum Podcast

Anne Raddatz ist Moderatorin bei N-JOY, dem jungen Radiosender des NDR, und Gastgeberin des Q&A-Formats "Was Wollen Wissen?" mit Fettes Brot. Sie war bereits für den Deutschen Radiopreis nominiert und präsentierte den Podcast "Date On Tape".

Steffi Banowski ist NDR Moderatorin und Autorin. Seit 2020 produziert sie gemeinsam mit Carlo von Tiedemann den Podcast "Grauzone".

Podcast: ab Dienstag, 9. November, wöchentlich in der ARD Audiothek

Im Radio: ab 14. November immer sonntags um 21.00 Uhr auf N-JOY

Weitere Informationen unter www.n-joy.de/flexikon.

