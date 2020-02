NDR Norddeutscher Rundfunk

Deutscher Hörbuchpreis für NDR Info Podcast "Leonora - Mit 15 zum IS"

Hamburg (ots)

Der NDR Info Podcast "Leonora - Mit 15 zum IS" wird mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Bester Podcast" ausgezeichnet. Das Autorenteam Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch nehmen den Preis am 10. März in Köln im Rahmen einer festlichen Gala entgegen. Zugleich wird das internationale Literaturfestival "lit.Cologne" eröffnet.

Adrian Feuerbacher, Chefredakteur NDR Hörfunk und Programmchef von NDR Info: "Dieser Podcast hinterlässt Spuren - wer ihn gehört hat, wird ihn nicht mehr vergessen. Für das crossmediale Recherche-Team, die Redaktionen und die Regie war es ein außergewöhnliches, aber auch besonders forderndes Projekt. Umso mehr freut uns diese wichtige Auszeichnung."

In der Begründung der "Podcast-Jury" des Deutschen Hörbuchpreises heißt es: "Den Autoren gelingt es, die Dokumentation akustisch so spannend wie einen Krimi zu erzählen: Durch eine gelungene Mischung aus Soundelementen, authentischen O-Tönen und der Erzählperspektive entsteht ein Sog, dem man folgen will - und auch besonders gut folgen kann. Dazu ist das Stück vielschichtig, weil es neben Leonoras Geschichte auch die Rolle und das Selbstverständnis von Journalismus thematisiert. Der Podcast ist herausragend gut erzählt und hat eine thematisch hohe Relevanz."

Leonora schließt sich mit 15 Jahren der Terrormiliz in Syrien an. Vier Jahre lang begleitete ein Fernsehteam Leonoras Vater, Maik Messing. Die ARD-Dokumentation von NDR (Federführer), WDR, SWR und MDR "Leonora - Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor" von Volkmar Kabisch, Britta von der Heide und Amir Musawy wurde erstmals am 9. September 2019 im Ersten ausgestrahlt. Parallel zum Film entstand der Podcast "Leonora - Mit 15 zum IS", der auf 40 Stunden Filmmaterial, tausende Chats, Sprachnachrichten und Tagebucheinträge zurückgreift. Die Regie lag bei Nikolai von Koslowski, die Redaktion im NDR hatten Thilo Guschas und Ulrike Toma.

Der Podcast "Leonora - Mit 15 zum IS" steht online zur Verfügung unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4584.html sowie in der ARD Audiothek.

Den 60-minütigen NDR Dokumentarfilm "Leonora - Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor" ist online zu sehen unter http://ots.de/GUfpmY.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Bettina Brinker

Tel.: 040 / 4156-2302

Mail: b.brinker@ndr.de

http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell