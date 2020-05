Österreichs Wanderdörfer

Ab in die Berge: Österreichs Wanderdörfer verschenken 1 Minute Urlaub

Villach (ots)

Österreichs Wanderdörfer schicken Menschen kostenlos auf Urlaub – mit einminütigen Naturvideos zum freien Downloaden und Teilen. So kann sich jeder eine virtuelle Auszeit in den österreichischen Bergen nehmen und diese mit einem Klick weiter verschenken. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Plattform 1min-urlaub.com.

Eine Minute Urlaub machen vom Alltag. Eine Minute genießen und im Kopf in den Bergen sein. Durch einen Wald wandern, auf einem Berggipfel stehen oder einen Sonnenaufgang genießen - dem Kopfkino steht nichts mehr im Wege. Das Portal “1 Minute Urlaub” macht es möglich, jeden auf Urlaub zu schicken - mit inspirierenden Videos von schönen Orten und Momenten, die mit nur einem Klick frei heruntergeladen oder über Social Media und Whatsapp geteilt werden können. So kann jeder seinen Freunden, Verwandten und Bekannten eine Minute Urlaub schenken und eine kleine Freude bereiten.

Jeder kann 1 Minute Urlaub verschenken

Die Videos von Österreichs Wanderdörfern zeigen Momente in der Natur, die ein Gefühl von Ruhe und Erholung vermitteln. Jeder kann die Videos downloaden oder über Social Media und Messenger mit Freunden und Bekannten teilen. Egal wo man gerade ist – mit den Clips wird 1 Minute Entspannung garantiert und man kann die Magie des Gehens spüren. Die Plattform wird laufend neue Videos veröffentlichen.

"In Zeiten wie diesen wird der Natur- und Wandertourismus in Österreich noch stärker an Relevanz gewinnen. Mit unseren Videos möchten wir die Schönheit der heimischen Berglandschaft zeigen und Vorfreude auf die Natur wecken. Daher können sich Menschen jetzt gegenseitig eine Minute Urlaub schenken und so ihre Sehnsuchtsorte schon vorab besuchen – egal wie sich die Situation rund um Corona entwickelt", so Wanderdörfer Geschäftsführer Ulrich Andres.

Innovation aus Graz

Das Portal 1min-urlaub.com ist ein Projekt des Unternehmens TAO Digital aus Graz, das auf die Entwicklung von Websites, Apps und individuellen digitalen Lösungen spezialisiert ist. Österreichs Wanderdörfer arbeiten eng mit dem Unternehmen zusammen und haben sich gleich als Kooperationspartner angeboten, Videomaterial aus den Wanderregionen zur Verfügung zu stellen.

Österreichs Wanderdörfer e.V.

Österreichs Wanderdörfer e.V. verschreibt sich seit 1991 der Förderung eines naturnahen Ganzjahrestourismus, dem Wandern als Naturerlebnis. Der Verein stellt die größte touristische Regionalkooperation Österreichs dar und unterstützt seine 46 Mitgliedsregionen mit einer professionellen Marketingbetreuung. Österreichs Wanderdörfer tritt für einen stetig wachsenden Qualitätsstandard in der österreichischen Wanderlandschaft ein, berät seine Mitglieder, erzeugt Synergien und bedient alle Medienkanäle.

TAO Beratungs- und Management GmbH

Seit 1991 ist die TAO Beratungs- und Management GmbH in der nationalen und internationalen Tourismusszene unterwegs. Die Gestaltung von Erlebnisräumen, das Erzählen von Landschaftsbildern und die Entwicklung innovativer Konzepte und Produkte für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft sind die Kernkompetenzen des Unternehmens, dessen Hauptsitz sich in Villach befindet.

TAO Digital

Seit 2006 ist TAO Digital ein eigenes Geschäftsfeld der TAO Beratungs- und Management GmbH und ist am Grazer Lendplatz angesiedelt. TAO Digital entwickelt und konzipiert digitale Vertriebslösungen.

