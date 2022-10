Neue Westfälische (Bielefeld)

Lützerath: Fridays for Future kündigt Widerstand "bis zur letzten Sekunde" an

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Die Klimabewegung Fridays for Future in NRW ruft angesichts der Räumung der Ortschaft Lützerath im Rheinischen Revier zu Widerstand auf. "Die Proteste beginnen bereits in diesen Stunden", sagt Sprecherin Linda Kastrup NW.de, dem Online-Portal der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". In Berlin und Düsseldorf starten bereits am Dienstag erste Aktionen. Für Freitag seien in zahlreichen Städten in NRW Demonstrationen geplant, wie in Duisburg, Essen oder Dortmund.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hatte am Dienstagmorgen bekannt gegeben, dass die Ortschaft Lützerath abgebaggert wird, da RWE die darunter liegende Braunkohle beanspruchen wird. "Die Landesregierung in NRW und RWE können sich sicher sein, dass wir ihre Entscheidung gegen Klimagerechtigkeit nicht hinnehmen werden und bis zur letzten Sekunde für Lützerath kämpfen werden", sagt Kastrup gegenüber NW.de. Die Klimaaktivistin von Fridays for Future wirft der Landesregierung aus CDU und Grünen vor, vor dem Konzern RWE einzuknicken. Diesen Tag als Erfolg zu betiteln, sei "fatal".

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell