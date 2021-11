Neue Westfälische (Bielefeld)

Kutschaty will SPD-Bundesvize werden

Bielefeld (ots)

Der SPD-Landesparteichef von Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, will auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten Mitte Dezember für das Amt des stellvertretenden Pateivorsitzenden kandidieren. Das erfuhr das Nachrichtenportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen aus Kreisen der Parteispitze der NRW-SPD. Nach dem Ausscheiden des aus NRW stammenden Parteichefs Norbert Walter-Borjans sei es für die NRW-SPD wichtig, weiter eine starke Rolle im Bundesvorstand zu spielen, hieß es. Am Donnerstag hat auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bekannt gegeben, erneut für das Amt des Vize-Parteichefs zu kandidieren.

