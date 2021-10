Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-SPD wählt Mitglieder für Bundesvorstand

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Die NRW-SPD schlägt am Freitag ihre Kandidaten für den Vorstand der Bundes-SPD vor und will unter anderem Landesparteichef Thomas Kutschaty für den Posten des Beisitzers nominieren. Darüber berichtet die in Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische" (Freitagsausgabe). Auch die Bielefelder SPD-Chefin Wiebke Esdar soll laut dem Blatt als Beisitzerin vorgeschlagen werden. Eine Nominierung für das Amt des Parteichefs will der größte Landesverband der SPD hingegen frühestens nach den aktuell stattfindenden Koalitionsverhandlungen vornehmen.

