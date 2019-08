Neue Westfälische (Bielefeld)

Neue Westfälische (Bielefeld): Immer mehr Schüler besuchen Privatschulen Ansporn für das staatliche Schulsystem Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots)

Bildungswissenschaftler sind sich einig: Schüler an Privatschulen erzielen keine besseren Leistungen als Schüler an öffentlichen Schulen. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Eltern auf der Suche nach der passenden Schule für ihr Kind für eine Privatschule. Eltern geht es offenkundig also nicht um mehr Leistung, doch worum dann? Für viele steht das private Schulwesen in Deutschland stellvertretend für eine zahlungskräftige Elite im Land, die ihre Kinder in Schlössern unterrichten lässt, um sie vor Brennpunktschulen zu bewahren. Mit Sicherheit gibt es solche Eltern, doch die Mehrheit stellen sie nicht. Im Gespräch mit Eltern, die sich für eine Privatschule entschieden haben, wird deutlich, dass sie sich keine elitäre Ausbildung für ihre Kinder wünschen, sondern eine, der sie mehr vertrauen als der staatlichen. Wenn die Politik nicht will, dass die staatliche Aufgabe Bildung künftig noch stärker von Privatschulen übernommen wird, dann muss sie mehr investieren. Inklusion und Integration gelingen nur mit ausreichend Personal, das jedoch fehlt aktuell in vielen Schulen. Und wenn Lehrer den Herausforderungen in der Schule nicht mehr gewachsen sind, dann spüren das vor allem die Schüler. Politik und Schulen sollten den Trend zur Privatschule deshalb als Ansporn verstehen. Das staatliche Schulsystem hat diese Entwicklung bitter nötig, um endlich in Bewegung zu kommen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell