KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die Jungs-WG - Pistengaudi im Pitztal" ab 4. November 2025 bei KiKA

Erfolgreiche Dokuserie kehrt mit Winter-Edition zurück

Erfurt

Die beliebte Dokuserie "Die WG" (ZDF) geht in die 22. Staffel und bringt erstmals seit zehn Jahren wieder eine Winter-Edition an den Start. Unter dem Titel "Die Jungs-WG - Pistengaudi im Pitztal" verbringen fünf Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren einen elternfreien Urlaub in einem Chalet mit Blick auf den Gletscher. Die neuen Folgen sind ab dem 4. November 2025 immer dienstags um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen. Zusätzlich stehen sie auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ZDFtivi-App zum Abruf bereit.

Während ihres Aufenthalts im Pitztal erleben die fünf WG-Bewohner zahlreiche Abenteuer: Sie nehmen an einem Hundeschlitten-Workshop teil, probieren sich im Eisklettern und arbeiten als Praktikanten bei einem Open-Air-Konzert. Neben sportlichen Aktivitäten wie Ski-, Snowboard- und Schlittenfahren lernen sie die Region und ihre Besonderheiten kennen, treffen Gleichaltrige vor Ort und schnuppern in verschiedene Berufe hinein.

Auch persönliche Themen stehen im Mittelpunkt: Die Jugendlichen sprechen offen über das Erwachsenwerden, ihre Ängste, Träume und Zukunftspläne. Dabei wachsen sie als Gruppe zusammen und zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen sind.

Begleitend zur TV-Ausstrahlung bieten "Die WG"-Kanäle auf YouTube und Instagram exklusive Inhalte: Beiträge zum Endcasting, die Vorstellung der Teilnehmer, ein Musikvideo mit dem Titelsong der Staffel, Blicke hinter die Kulissen, Challenges und Previews.

"Die Jungs-WG" wird von der Kölner Produktionsfirma E+U TV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Michaela Glebe und Dorothee Herrmann.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell