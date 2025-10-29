KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Streaming-Highlights im November bei KiKA (11/2025)

Erfurt (ots)

Die Highlights im Überblick:

Ab 6. November 2025 Premiere: "Die drei Musketiere - Eine für alle, alle für Eine" (ZDF)

Ab 14. November 2025 Premiere: "Max und die wilde 7 - Die Geister Oma" (hr/SWR)

Ab 14. November 2025 Premiere: "Schau in meine Welt! Weitererzählt" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr)

Ab 20. November 2025 "Tinka und die Königsspiele" (BR)

Ab 28. November 2025 "Ehrlich Brothers DIAMONDS - Die große Jubiläumsshow" (ZDF)

Ab 28. November 2025 Premiere: "Die Borger" (SWR)

Premiere: "Die drei Musketiere - Eine für alle, alle für Eine" (ZDF), ab 6. November 2025

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

In Paris des Jahres 1613 führen Olivia, Isa und Inès ein geheimes Doppelleben am Hof des Königs. Eines Tages stößt Charlotte aus der Provinz hinzu, die den Traum verfolgt, ein Musketier zu werden. Schon bald kämpft sie an der Seite der drei Musketiere gegen Kardinal Richelieu, die zwielichtige Milady und andere Bedrohungen für König Louis.

Wo schauen? Die 52-teilige Animationsserie ist ab 6. November 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "Max und die wilde 7 - Die Geister Oma" (hr/SWR), ab 14. November 2025

Jugendkrimi | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Der zehnjährige Max hat es nicht leicht in der Schule: In seiner neuen Klasse wird er gemobbt und richtige Freunde findet er auch nicht. Zum Glück gibt es noch die abenteuerlustigen Rentner Vera, Horst und Kilian von Tisch Nr. 7. Sie sind seine besten Freunde und stürzen sich gemeinsam mit ihm in einen neuen aufregenden Kriminalfall.

Wo schauen? Der Jugendkrimi ist ab 14. November 2025 auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Der 1. Teil "Max und die wilde 7" (SWR/WDR/hr/RBB) ist ebenfalls ab dem 14. November 2025 online verfügbar.

Premiere: "Schau in meine Welt! Weitererzählt" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr), ab 14. November 2025

Themenreihe | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" wirft einen Blick zurück: Janne, Anouk, Mariella, Lilli, Friedrich und Abdullah haben als Kinder ihre Geschichten mit dem KiKA-Publikum geteilt. Nun berichten sie in "Weitererzählt", wie ihr Leben weiterging und was sie heute als junge Erwachsene bewegt. Die Themenreihe verwebt aktuelle Aufnahmen mit Filmmaterial von damals und erzählt, wie sich die Kinder weiterentwickelt haben.

Wo schauen? Die Episoden der neuen Themenreihe sind wöchentlich auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar: "Weitererzählt: Von Freundschaft, Haaren und wahrer Schönheit" ab 14. November 2025, "Weitererzählt: Mariella und Lilli - aufwachsen ohne Papa" ab 21. November 2025 und "Weitererzählt: Theater oder KI - Friedrich sucht seine Zukunft" ab 28. November 2025.

"Tinka und die Königsspiele" (BR), ab 20. November 2025

Fantasy-Weihnachtsserie | für Grundschulkinder

Voller Vorfreude verlässt Tinka ihr Zuhause, um zu ihrem Vater ins Schloss zu ziehen, der sie zur Thronfolgerin ernennen wird. Doch ihre Freude ist nur von kurzer Dauer, denn König Storm stirbt unerwartet. Da er Tinka nicht mehr zu seiner Nachfolgerin krönen konnte, muss Skir die Königsspiele ausrufen.

Wo schauen? Die 24-teilige dänische Fantasy-Weihnachtsserie ist ab 20. November 2025, täglich mit jeweils zwei Folgen auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Ehrlich Brothers DIAMONDS - Die große Jubiläumsshow" (ZDF), ab 28. November 2025

Illusionsshow | UT | für Grundschulkinder

Die Ehrlich Brothers feiern ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit einer besonderen Show voller spektakulärer Illusionen und Einblicke hinter die Kulissen. Andreas und Chris Ehrlich präsentieren ihre größten magischen Highlights: Sie verbiegen Bahnschienen, lassen einen Monstertruck erscheinen, fliegen selbst durch den Raum und verwandeln sich in Schmetterlinge.

Wo schauen? Die Illusionsshow ist ab 28. November 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "Die Borger" (SWR), ab 28. November 2025

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

Arrietty ist elf Jahre alt, nur fünf Zentimeter groß und eine sogenannte Borgerin. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt sie im Haus von Marie - einer 'Schumann', wie die Borger die Menschen nennen. Eines Tages lernt sie Maries Enkel kennen und freundet sich heimlich mit ihm an. Zusammen erkunden sie die Welt der Menschen und erleben ein spannendes Abenteuer zwischen zwei Welten.

Wo schauen? Die ersten zehn Folgen der 52-teiligen Animationsserie sind ab 28. November 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Weitere fünf Folgen werden jeweils am 5. und 12. Dezember 2025 veröffentlicht.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier.

