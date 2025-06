KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"BerndAlarm" am 4. Juli und 29. August 2025 bei KiKA

Geburtstagsshows für Bernd das Brot aus dem ZDF-Fernsehgarten mit Loi, RIAN, Julia Meladin, Maria Ziffy, Gisa Flake, DIKKA & SDP u.v.m.

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

KiKA und ZDF sind in Partylaune, denn Bernd das Brot feiert seinen 25. Geburtstag. Nur einer ist davon nicht begeistert - Bernd selbst. Mit dabei sind selbstverständlich Stars wie Loi, RIAN, Julia Meladin, Maria Ziffy, Gisa Flake, DIKKA & SDP, Deine Freunde und Marti Fischer wenn gleich zwei große "BerndAlarm"-Geburtstagsshows auf dem ZDF-Fernsehgarten Gelände gefeiert werden. Mit viel Musik und Spielen steigen die Partys am Freitag, dem 4. Juli, und am Freitag, dem 29. August 2025, jeweils um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Die Geburtstagsshows

Los geht's mit "BerndAlarm - Happy BrotDay!" (ZDF/KiKA) am 4. Juli 2025 um 19:30 Uhr: Bernd das Brot versucht alles, um seiner eigenen Geburtstagsparty zu entkommen, landet am Ende aber doch auf der großen Bühne in Mainz. Dort heizen Gäste, wie Deine Freunde, Loi, Julia Meladin, die TanzAlarm-Kids mit Volker Rosin und Maria Ziffy die Stimmung an.

Am 29. August 2025 geht es um 19:30 Uhr mit "BerndAlarm - Alarmstufe Brot!" (ZDF/KiKA) weiter: Dieses Mal scheut sich Bernd das Brot vor einer Tanzeinlage mit einem einzigartigen Bühnenoutfit und versucht, seinen eigenen Auftritt zu sabotieren. Beiträge von Künstler*innen wie Heavysaurus, RIAN, Esther Graf, DIKKA & SDP sorgen für Stimmung. Und gleich zwei Weltpremieren stehen bevor: Bernd das Brot muss mit Marti Fischer die Neuauflage seines eigenen Hit-Songs "Tanzt das Brot" präsentieren und lässt gemeinsam mit Gisa Flake beim Lied "Ich sage NEIN" seiner schlechten Laune freien Lauf.

Moderiert werden die Geburtstagsshows von Singa Gätgens und Bürger Lars Dietrich.

Das Publikum ist gefragt

Bei "BerndAlarm" kann das Publikum auch von zu Hause aus mitmachen. Ab dem 4. Juli 2025 können Kinder, Familien oder Gruppen ihre Tanzeinlagen zu "Tanzt das Brot" an KiKA schicken und mit etwas Glück mit ihrer Performance in der zweiten Geburtstagsshow landen. Die Choreographie und Teilnahmebedingungen sind auf kika.de hinterlegt.

"BerndAlarm" ist eine Eigenproduktion von ZDF und KiKA unter Mithilfe der KUNAMOfilm GbR. Die redaktionelle Verantwortung beim federführenden ZDF liegt bei Angelika Fetsch und Klaus Wersin, bei KiKA sind Oskar Lohaus und Jacqueline Kupey unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra zuständig.

25 Jahre Bernd das Brot: Mit Bernd das Brot sind bereits mehrere Kinder-Generationen aufgewachsen, haben mit ihm gelacht, getanzt, sich von ihm verstanden gefühlt oder, ebenso wie er, einfach alles "Mist!" gefunden. Beginnend mit der großen Such-Aktion zum Jubiläumsauftakt über die "BerndAlarm"-Shows bis hin zur Serien-Premiere von "Besser mit Bernd" (KiKA) im September 2025 warten auf alle Bernd-das-Brot-Fans das ganze Jahr über jede Menge Highlights bei KiKA.

Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr finden Sie im "Bernd das Brot"-Dossier im KiKA-Kommunikationsportal.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell