ZDF-Programmänderung ab Woche 22/25

Woche 22/25 So., 25.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Mittelstand in der Krise Preise, Personal und Paragrafen Film von Marius Brüning, Nicole Clouth und Manuel Gogos Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 23/25 So., 1.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland packt an Machen statt Meckern Film von Charlotte Gerling und Angelika Wörthmüller Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Fr., 6.6. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Kulturhauptstadt Chemnitz - Raus aus der rechten Ecke Woche 24/25 So., 8.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Tatort Straße Gefahr durch Raser Film von Pia Osterhaus, Burkhard Kress und Franziska Fenger Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.50 Uhr beachten.) Mo., 9.6. Bitte Korrektur des Sendetitels beachten: 17.30 Kirche ohne Rassismus? Woche 26/25 Di., 24.6. 20.15 Trumps Mann fürs Grobe Bitte Korrektur der Unterzeile beachten: Film von Martin Jabs, Anya Bourg, James Jacoby und Gabrielle Schonder (Bitte auch für die Wiederholung am 25.6., 1.30 Uhr beachten.)

