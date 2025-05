ZDF

"Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt" im ZDF

Mainz (ots)

Fußball-Weltmeister Mats Hummels beendet seine erfolgreiche Profikarriere nach dieser Saison. Tommi Schmitt hat den Innenverteidiger in seiner aktuellen Saison bei der AS Rom begleitet. Die daraus entstandene Dokumentation "Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt" ist jetzt im ZDF zu streamen. Das ZDF sendet die 75-minütige Dokumentation am Samstag, 24. Mai 2025, 22.45 Uhr, direkt im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des DFB-Pokal-Finales 2025 zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart.

Vor dem letzten Saison-Heimspiel der AS Rom, dem vorletzten Spiel der Saison, wurde Mats Hummels am vergangenen Samstag mit viel Applaus offiziell verabschiedet. Vor dieser Saison war der 36-jährige deutsche Meister und Weltmeister von Borussia Dortmund zur AS Rom gewechselt – die erste Auslandsstation seiner Karriere, zugleich seine letzte als Fußballprofi.

Mit Tommi Schmitt in Rom

Auf seiner italienischen Reise durch eine spannende Saison in der Serie A wurde Mats Hummels von Podcaster und Moderator Tommi Schmitt begleitet – eine Reise, auf der sich das Dolce Vita unter südlicher Sonne für Mats Hummels in eine dramatische sportliche Achterbahnfahrt verwandelte. In sehr persönlichen Gesprächen berichtet er davon.

Bei der AS Rom wurde Mats Hummels vom Bankdrücker zur Stammkraft, vom Eigentorschützen zum gefeierten Helden in der Nachspielzeit und wieder zum Bankdrücker mit Legendenstatus. Wie nimmt er das Leben in Rom wahr? Wie blickt er auf seine Karriere? Checkt der Körper, dass der Kopf langsam etwas anderes plant? Was sagen seine Wegbegleiter und Trainer über ihn?

Gesprächspartner und Wegbegleiter in "Hummels – La Finale"

Tommi Schmitt trifft in der Dokumentation die Trainer, die Mats Hummels am meisten geprägt haben: Joachim Löw, Felix Magath, Hermann Gerland, Jürgen Klopp und Vater Hermann Hummels.

Zu Mats Hummels

Weltmeister 2014, U21-Europameister 2009, mehrmaliger Deutscher Meister und Pokalsieger sowie Supercup-Sieger mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München: Mats Hummels blickt auf eine erfolgreiche Karriere als einer der besten deutschen Spieler der jüngeren Geschichte zurück – sowohl in der deutschen Nationalmannschaft als auch bei den langjährigen Meisterrivalen Borussia Dortmund und Bayern München.

