Diversitäts-Akzent im Mai bei KiKA

Kindgerechte Filme, Serien und Wissensangebote über Vielfalt und Herkunft

Anlässlich des Deutschen Diversity-Tags am 27. Mai 2025 stellt KiKA im Mai Filme, Serien und Wissensangebote in den Mittelpunkt, die sich altersgerecht mit der Vielfalt unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Gebündelt werden die Inhalte unter dem Leitgedanken 'KiKA für alle' auf kika.de, im KiKA-Player, auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App. Ausgewählte Angebote sind mit AD und in DGS verfügbar.

Fiktionale und nonfiktionale Angebote

Spielfilme beleuchten vielfältige Perspektiven. "Juli tanzt" (ZDF) erzählt bei KiKA am 16. Mai 2025 um 20:05 Uhr die Geschichte der tanzbegeisterten Juli, die sich Lästereien wegen ihrer Figur widersetzt. In "Super Jack und Bruder Langohr" (KiKA/MDR) am 18. Mai 2025 um 13:00 Uhr macht sich Jack auf die Suche, seinen Traum von einem kleinen Bruder wahr werden zu lassen. Die Geschichte von Ama aus dem Senegal, die aus Holland abgeschoben werden soll und Hilfe von ihrem Totemtier bekommt, wird am 24. Mai 2025 um 13:40 Uhr in "Totem" (NDR) gezeigt.

In Reportagen und Dokus erfahren Kinder Wissenswertes zum Thema: Das Reportagemagazin "neuneinhalb" (WDR) beschäftigt sich mit der "Generation superdivers" und geht der Frage nach, was Vielfalt bedeutet. "Checker Tobi" (BR) lernt im Familien-Check unterschiedliche Familien und ihre Lebensmodelle kennen. Bei "PUR+" (ZDF) testet Eric aus, wie es sich anfühlt zu altern und bei "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) werden in mehreren Filmen Kinder mit Behinderungen begleitet.

Diese und viele weitere Inhalte werden auf der Themenseite " KiKA für alle" auf kika.de und im KiKA-Player gebündelt.

Highlights zum Deutschen Diversity-Tag am 27. Mai 2025

Der Diversity-Tag bei KiKA startet mit der Vorschulstrecke KiKANiNCHEN. Um 6:30 und 10:10 Uhr feiern neue Module in der Minderheitensprache Romanes ihre Premiere. Die Geschichten wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsreferat des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma produziert und zeigen einen Teil der großen sprachlichen Vielfalt, die in Deutschland existiert. Auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App wird am 27. Mai 2025 zudem eine vierteilige Reihe à 20 Minuten in der Sprache der Sinti*zze und Rom*nja veröffentlicht.

Ab 19:25 Uhr folgt bei KiKA die Live-Sendung "Team Timster - Deine Schule: Cybermobbing stoppen!". Tim und Soraya gehen der Frage nach, warum Menschen mobben und welche Hilfen es gibt. Cybermobbing ist für viele Kinder im Schulalltag Realität - es geht um Ausgrenzung, Aussehen oder Herkunft. Kinder können sich während der Sendung bei Live-Votings und Chats auf kika.de einbringen. Influencerin @mervegsteuer sorgt mit Comedy-Sketchen für Unterhaltung während der Votings und diskutiert live im Chat, gemeinsam mit Juuuport-Beraterin Greta und Polizeihauptmeister Johannes Mayr mit.

KiKA setzt sowohl Impulse in seinen Angeboten als auch im Unternehmen: Seit 2020 beteiligt sich KiKA im Rahmen der Charta der Vielfalt am Deutschen Diversity-Tag und dem von der Europäischen Kommission ausgerufenen European Diversity Month.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

