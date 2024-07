ARD Das Erste

Hochkarätiger Doku-Dreiteiler "Olympia 2024 - Die Hintergründe"

Ab 19. Juli in der ARD Mediathek, TV-Ausstrahlung am 22., 23. und 24. Juli im Ersten

Die Olympischen Spiele in Paris starten offiziell am 26. Juli 2024 im Ersten und in der ARD Mediathek. Bereits ab Freitag, 19. Juli 2024, gibt es als Einstimmung auf das Großereignis mitten in Europa den hochkarätigen Doku-Dreiteiler "Olympia 2024 - Die Hintergründe" exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen.

Olympia 2024 - Die Hintergründe: Die Stadt und die Spiele (Teil 1)

Seitdem sie aus Frankreich berichtet, erlebt ARD-Korrespondentin Sabine Rau, wie sich Paris, die Stadt, in der sie lebt, verändert. Wie die Stadt an vielen Stellen grüner und lebenswerter wird, aber auch, wie die sozialen Spannungen, vor allem diejenigen zwischen Paris und den Banlieues, immer stärker und spürbarer werden. Mit der Perspektive "Olympia 2024" haben sich viele Veränderungen noch beschleunigt, und die große Frage ist: Was macht das alles mit Paris? Sabine Rau hat die Vorbereitungen auf die Spiele über ein Jahr begleitet und berichtet im Rahmen der Weltspiegel-Doku "Die Stadt und die Spiele" über Vorfreude und Skepsis, aber auch Wut und Frust. Können die Spiele in Paris den Beweis erbringen, dass Olympia doch irgendwie gut sein kann für eine Stadt und ihre Bewohner? Das Erste zeigt die Dokumentation von Sabine Rau und Nils Casjens am Montag, 22. Juli 2024, um 22:20 Uhr.

Olympia 2024 - Die Hintergründe: Krieg und Spiele (Teil 2)

Selten wurde das olympische Narrativ der Völkerverständigung so sehr strapaziert wie bei den Olympischen Spielen in Paris. In verschiedenen Krisenherden der Welt geht die Dokumentation den Fragen nach, wie sich Sportlerinnen und Sportler auf die Spiele vorbereiten, während um sie herum der Krieg tobt, und wie politisch aufgeladen die Wettbewerbe in Paris sein werden, während das Internationale Olympische Komitee weiterhin versucht, Olympia als Fest des Friedens zu inszenieren. Für die aufwendige Dokumentation wurde u. a. in Israel, Russland, der Ukraine und in Afghanistan gedreht. Im Ersten ist der Film von Robert Kempe und Tom Klees am Dienstag, 23. Juli 2024, um 22:50 Uhr zu sehen.

Olympia 2024 - Die Hintergründe: Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele (Teil 3)

Die ARD-Enthüllungen über den Verdachtsfall von Massendoping unter chinesischen Spitzenschwimmern und die Rolle der Welt-Anti-Doping-Agentur haben die Sportwelt drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in eine Vertrauenskrise gestürzt. Doch nicht nur die "Akte China" wirft ihre Schatten auf das sportliche Großereignis. In "Schmutzige Spiele" zeigen Hajo Seppelt und sein Team der ARD-Dopingredaktion umfassende Hintergründe auf und gehen verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit Doping und Olympischen Spielen auf den Grund. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am Mittwoch, 24. Juli 2024, um 22:50 Uhr im Ersten.

Ab Freitag, 19. Juli 2024 sind alle drei Filme in der ARD Mediathek zu finden. Alle weiteren Informationen rund um die ARD-Übertragungen von den Olympischen Spielen in Paris 2024 gibt es außerdem hier.

