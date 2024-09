KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Streaming-Highlights im Oktober bei KiKA

Erfurt (ots)

"Glow" (WDR), ab 30. September 2024

Jugendserie | für Grundschulkinder & Preteens

Um in der Schule beliebter zu werden, will Jenny mit dem gutaussehenden Emilio anbandeln und mit ihm zum Schulball gehen. Doch dafür braucht sie ein schickes Kleid, das sie sich nicht leisten kann. Durch eine falsche Entscheidung gerät sie in einen Strudel von Schwierigkeiten, aus dem sie sich allein nicht mehr befreien kann.

Wo schauen? Alle Folgen von "Glow" sind ab dem 30. September 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

"Earthgame - Die Bodenretter" (ZDF), ab 1. Oktober 2024

Umwelt-Spielshow | für Preteens

Bei "Earthgame - Die Bodenretter" kämpfen Jugendliche für eine gesunde Umwelt in der Zukunft. In der eigens entwickelten virtuellen Studiowelt werden stufenweise die positiven Veränderungen in der Zukunft sichtbar. Neben Spielen zu den Themen Bodengesundheit, Erosion oder Flächenrecycling, müssen sich die Teams auch in Quizrunden beweisen.

Wo schauen? Eine neue Ausgabe der vierteiligen Show wird ab 1. Oktober 2024, dienstags auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

"Fritzi & Sophie - Grenzenlose Freundschaft", ab 2. Oktober 2024

Animationsserie | DGS/AD/UT | für Grundschulkinder & Preteens

Leipzig im Jahr 1989: Noch ist Deutschland geteilt in Ost und West. Die Freundinnen Fritzi und Sophie kümmert das allerdings wenig - bis Sophie mit ihrer Mutter plötzlich in den Westen flüchten muss.

Wo schauen? Ab 2. Oktober 2024 können alle Folgen auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.

"Elefant, Tiger & Kids" (MDR), ab 9. Oktober 2024

Zoo-Doku-Reihe| UT | für Preteens

Sechs Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Tierpfleger werden. Ohne Eltern leben sie als Zoo-WG zusammen und bekommen so einzigartige Einblicke in ihren Traumberuf.

Wo schauen? Alle zehn neuen Folgen der 2. Staffel "Elefant, Tiger & Kids" sind ab 9. Oktober 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

"My Move - Tanz deines Lebens!" (RBB), ab 17. Oktober 2024

Tanz-Doku-Reihe | UT | für Preteens

"My Move" geht in die vierte Runde: In einem Casting wählen Sänger Iggi Kelly, Choreografin Sarah Hammerschmidt und Profitänzerin Anastasia Stan die besten acht Kids für die MY MOVE DANCECREW aus. In einer WG in Berlin werden sie über vier Wochen bis zum großen Auftritt trainiert und gecoacht.

Wo schauen? Ab dem 17. Oktober 2024 stehen jeweils donnerstags zwei Folgen der 4. Staffel "My Move - Tanz deines Lebens" auf kika.de und im KiKA-Player abrufbereit.

"Hex Hex Halloween", ab 20. Oktober 2024

Halloween-Bündelung auf kika.de und im KiKA-Player | für alle

Ab 20. Oktober 2024 "Kikis kleiner Lieferservice" (ZDF)

Ab 23. Oktober 2024 "Bibi & Tina - Der Film" (ZDF)

Ab 23. Oktober 2024 "Bibi & Tina - Voll verhext!" (ZDF)

Ab 23. Oktober 2024 "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" (ZDF)

Ab 23. Oktober 2024 "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" (ZDF)

Ab 26. Oktober 2024 "Ein völlig verrücktes Halloween" (ZDF)

Ab 30. Oktober 2024 "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF)

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Der Herbst bei KiKANiNCHEN

Das Kreativangebot auf kikaninchen.de bietet jahreszeitliche Ausmalbilder, Bastelideen und Lieder mit Kikaninchen und seinen Freunden. Für die regnerischen Herbsttage gibt es außerdem Machmit-Aktionen und passende Videos in der KiKANiNCHEN-App. Im Kreativformat "ENE MENE BU" (KiKA) gibt's jede Menge Ideen zum Selbermachen für die bunte Jahreszeit.

"KiKA-Baumhaus Vorlesezeit" (KiKA)

Vorlesezeit | UT | für Vorschulkinder

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Christian von "KiKANiNCHEN" liest am 15. Oktober 2024 'Gespenst will bleiben'.

Wo schauen? Die Vorlesevideos werden auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung gestellt.

