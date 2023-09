KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Animationspremiere "Mamfie" ab 1. Oktober 2023 bei KiKA

Freundschaft, Optimismus und das Leben in einer vielfältigen Gemeinschaft

Das neue Vorschulformat "Mamfie" (KiKA) erzählt von einem sympathischen Elefantenjungen und seiner Welt - voller Freundschaft, Humor und fantasievollen Charakteren. Die Serie basiert auf den "Magic Adventures of Mumfie" (1997) von Britt Allcroft (Erfinderin von "Thomas & Friends") und ist täglich um 18:35 Uhr bei KiKA, auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zu sehen.

Mamfie ist ein freundlicher Elefantenjunge, der zusammen mit dem fliegenden Schweinemädchen Pinkie und der Qualle Takolo auf der Insel Funkelland lebt und dort nach Abenteuern sucht. Keine Herausforderung ist ihnen zu groß. Wenn auf Funkelland jemand Hilfe braucht, sind die drei immer zur Stelle. Wer hilft der Krabbe Herr Scherensen bei der Birnenernte? Wie kann man die quirligen Frösche beschäftigen? Wem gehört die verlorene Kuschelmaus und wo liegt der Schatz im Nebelwald? Hindernisse überwinden sie immer gemeinsam, denn nur so sind sie unschlagbar.

"Mamfie" ist eine Produktion von Zodiak Kids and Family France (Frankreich) und Animoka (Italien) in Zusammenarbeit mit France Télévisions (Frankreich) und Rai (Italien). Die 78-teilige Zeichentrickserie erhielt im Rahmen des Cartoons on the Bay Festivals 2022 den Pulcinella Award in der Kategorie Pre-School TV Series.

Redaktionell verantwortlich für KiKA sind Annette Walther, Matthias Franzmann und Peter Morgenstern.

