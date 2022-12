DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

DTB verlängert Partnerschaft mit Yonex langfristig

Hamburg (ots)

Hamburg, 09. Dezember 2022 - Der Deutsche Tennis Bund (DTB) setzt in der Zusammenarbeit mit dem japanischen Schlägerhersteller Yonex weiter auf Beständigkeit. Die seit 1999 bestehende Kooperation wird zum Jahresende bis 2025 verlängert.

Der traditionsreiche Racketproduzent aus Japan wird weiterhin vor allem den Nachwuchsbereich beim mitgliedsstärksten Tennisverband der Welt fördern. Als Presenting Partner des Yonex U12 Races unterstützt das Unternehmen junge Talente das gesamte Jahr über durch sein Netzwerk und die jahrelange Expertise im Tennissport. Highlight der Partnerschaft zwischen DTB und Yonex ist das jährlich stattfindende Yonex U12 Masters in Rötha bei Leipzig.

"Es freut uns, Yonex langfristig als Eventpartner im Jüngstenbereich etablieren zu können. Dass wir jetzt seit über 20 Jahren gut zusammenarbeiten, zeigt, welche Bedeutung die Partnerschaft sowohl für uns als auch für Yonex hat", so DTB-Geschäftsführer Simon Papendorf.

Auch Carsten Neuhaus, Tennis Promotion Manager bei Yonex, ist von der langjährigen Partnerschaft überzeugt: "Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit dem mitgliedsstärksten Tennisverband der Welt. Als Schlägerhersteller ist es uns wichtig, dass wir den Tennissport fördern. Das gelingt uns durch die Zusammenarbeit mit dem DTB.

Über Yonex:

Yonex wurde 1946 als Hersteller von Holzprodukten gegründet. Seit 1957 hat das japanische Unternehmen, beginnend mit Badmintonschlägern, den Markt der Sportartikel für sich erschlossen. Mittlerweile hat sich Yonex zu einem der führenden Tennisschlägerproduzenten der Welt entwickelt und überzeugt durch Präzision und Genauigkeit bei der Racketherstellung für Profis wie zum Beispiel Angelique Kerber und Stan Wawrinka. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: yonex.com.

Der Deutsche Tennis Bund:

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) ist ein gemeinnütziger Verein und fördert als solcher Deutschlands Tennissport in allen Facetten. Mit seinen rund 1,4 Millionen Mitgliedern ist er der drittgrößte Sportfachverband in Deutschland sowie der mitgliedsstärkste Tennisverband der Welt. Aufgegliedert in 17 Landesverbände umfasst der DTB mit Sitz in Hamburg insgesamt rund 9.000 Vereine mit mehr als 46.000 Tennisplätzen.Weitere Informationen unter dtb-tennis.de.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell