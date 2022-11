Erfurt (ots) - Wisdom, Joli, Elias und Roya sind vier Kinder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Trotzdem haben sie in ihrem Alltag in Deutschland eines gemeinsam: Sie passen nicht so ganz in den gesellschaftlich vorgegebenen Rahmen. Die Mädchen und Jungen fallen auf, sie ecken an, fühlen sich oft nicht ...

mehr