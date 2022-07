Erfurt (ots) - Viele Kinder in Europa wohnen in Grenzgebieten. Die Mutter Französin, der Vater Deutscher, die Schule in Polen und der Wohnort in Deutschland - so leben sie ihren Alltag in zwei Ländern. Für diese Kinder gibt es keine echten Grenzen. Sie nutzen das Beste aus beiden Welten. "Schau in meine Welt" ...

mehr