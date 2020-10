Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA ist Partner der internationalen EBU-Freundschaftsaktion "#SayHi"

Tanz-Challenge für Freundschaft und gegen Mobbing

Erfurt

Ein Zeichen für Freundschaft und Solidarität setzen - das geht mit der Tanzchallenge der Europäischen Rundfunktion (EBU). 13 Länder rufen Kinder unter dem Motto #SayHi dazu auf, am 12. November 2020 um 12:00 Uhr gemeinsam mit Freund*innen zu tanzen. KiKA ist für Deutschland dabei.

"Musik und Tanzen machen nicht nur Spaß, sondern haben etwas sehr Verbindendes - für alle", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Die Kernbotschaft der EBU-Aktion ist so simpel wie schön: 'Sagt hallo und seid jemandem eine Freundin oder ein Freund!'"

Tanztutorial für alle auf kika.de

Die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Kindersender aus Italien, Spanien, Österreich, Belgien, Tschechien, Georgien, Ungarn, dem Kosovo, Litauen, Norwegen, Slowenien und sogar aus Japan rufen dazu auf, an der Tanzchallenge teilzunehmen. Ziel der Aktion ist, dass möglichst viele Kinder zeitgleich tanzen und somit ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing setzen. Die Tanzschritte zum Song "So wie du bist" sind schnell gelernt - das Tanztutorial ist ab sofort auf kika.de verfügbar.Gesungen wird der Song in der deutschen Version von Emma Bombach und Sofia Krause.

KiKA zeigt das #SayHi-Tanzvideo am 12. November um 12:00 Uhr - ganz einfach zum Mittanzen zu Hause. Beim Junior Eurovision Song Contest am 29. November 2020 werden eingesendete Video-Clips von Kindern aus den teilnehmenden Ländern in der Live-Show gezeigt.

