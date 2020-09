Der Kinderkanal ARD/ZDF

Junior ESC: Susan bewegt die Welt mit "Stronger With You"

Song- und Musikvideo-Release am 26. September

Erfurt (ots)

Für die 13-jährige Sängerin Susan rückt das große Ereignis in greifbare Nähe: Am 26. September 2020 erfolgen der offizielle Song- und Musikvideo-Release des deutschen Beitrags für den Junior Eurovision Song Contest am 29. November 2020. Die Ballade "Stronger With You" wird ab 12:00 Uhr erstmals auf kika.de, im KiKA-YouTube-Kanal, auf zdftivi.de sowie auf eurovision.de präsentiert. Um 14:48 Uhr wird das Musikvideo exklusiv bei KiKA gezeigt.

Mit der offiziellen Veröffentlichung startet die heiße Phase des internationalen Wettbewerbs, der bereits seit 2003 ausgetragen wird. Mit Susan tritt in diesem Jahr erstmals eine Kandidatin für Deutschland an.

KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk zum Deutschland-Debüt: "Wir alle haben so lange auf diesen Moment gewartet: Am kommenden Samstag wird nun endlich das Video zu 'Stronger With You' auf all unseren Kanälen veröffentlicht. Das ist für Susan, aber auch für uns, den NDR und das ZDF, ein großer Tag. Natürlich wird, wie überall, auch beim Junior ESC in diesem Jahr vieles anders sein als ursprünglich geplant. Aber gemeinsam machen wir für die Teilnehmenden und unser Publikum in ganz Europa das Beste daraus. Wir drücken Susan ganz fest die Daumen, es ist ein bewegender Song und eine faszinierende Performance."

rbb-Sendesaal, Brandenburger Tor und die "Gärten der Welt" - eine Reise durch Berlin

Das vom NDR aufwändig produzierte Musikvideo wurde Mitte September in Berlin gedreht, unter anderem am Brandenburger Tor, im Großen Sendesaal des rbb und in den "Gärten der Welt" in Marzahn. Susan: "Ich liebe Berlin, das ist meine Heimatstadt und ich freue mich, dass wir Europa Bilder aus dieser tollen Stadt zeigen können." Das diesjährige Junior ESC-Motto #movetheworld bestimmt Look-and-feel der Inszenierung. Die gebürtige Berlinerin Susan wird in dem Musikvideo von vier Tänzerinnen - allesamt ihre Freundinnen - und dem 17-jährigen Songwriter Levent Geiger unterstützt.

Zum Junior Eurovision Song Contest 2020

Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 vom polnischen Sender TVP ausgetragen und live ab 17:00 Uhr vom NDR bei KiKA, kika.de und eurovision.de gezeigt. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen wird der Wettbewerb in diesem Jahr nicht wie geplant mit allen Teilnehmenden vor Ort in Warschau mit Live-Publikum stattfinden, sondern es werden vorab produzierte Show-Videos und Live-Schalten gezeigt.

Die deutsche Beteiligung am Junior ESC ist eine Gemeinschaftsproduktion mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender. Der NDR verantwortet die Produktion des Musik- sowie Performance-Videos und ist für die Übertragung der Liveshow zuständig. KiKA berichtet bei "KiKA LIVE" regelmäßig über alle wichtigen Stationen bis zur Show und ist ausstrahlende Sendeanstalt des Wettbewerbs. Der Song ist ein Beitrag des ZDF und stammt aus der Feder des "Dein Song"-Finalisten Levent Geiger. Mit "Dein Song für Warschau" dokumentiert das ZDF außerdem den kreativen Prozess des Songwritings und porträtiert die Interpretin.

Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf eurovision.de sowie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen steht hier weiteres Pressematerial zum Abruf bereit.

