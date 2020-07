Der Kinderkanal ARD/ZDF

#ZuHauseUmDieWelt mit Sophia und Thyago

Von Europa über Asien nach Südamerika: "Schau in meine Welt!"-Doku-Reihe im Sommerferienprogramm bei KiKA

Erfurt (ots)

In der Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (hr/KiKA/MDR/Radio Bremen/rbb/SWR) geht es in den Sommerferien von #ZuHauseUmDieWelt. Ab 5. Juli, jeweils sonntags um 20:25 Uhr gibt KiKA Einblicke in unterschiedliche Kulturen, Traditionen und Kinderleben.

Musik und Tanz auf der ganzen Welt - so in Spanien, dort übt eine Zwölfjährige mit ihrer Tanzgruppe in "Josephine - Zuhause auf Mallorca" (hr) für ein Stadtfest (12. Juli), auf der anderen Erdhalbkugel auf Bali zeigt "Beri, die Tempeltänzerin" (MDR) notwendige Vorbereitungen für ein Tempelfest (16. August), in Amerika indes träumt eine 13-Jährige in "Cieras Song" (rbb) von einer Karriere als Country-Sängerin (23. August) und weiter südlich in Brasilien zeigt "Thyago und der Klang der Trommel" (SWR) den Maracatú, einen ganz besonderen Musikstil (2. August). Im Training ist "Isidro der Langläufer" (rbb), der sich in Mexiko auf ein Wettrennen vorbereitet (26. Juli). Ganz anders verläuft hingegen das Leben für „Rashidi und Hamisi – Leben wo der Pfeffer wächst“ (SWR ), auf Sansibar müssen sie Nelken ernten und verkaufen (19. Juli). In Namibia wird „Sophia – Farmerin für einen Sommer“ (KiKA) und Philipp aus Österreich kümmert sich „um kleine Stiere“ (rbb) (5. Juli).

"Schau in meine Welt!" ist eine Gemeinschaftsproduktion von hr, KiKA, MDR, Radio Bremen, rbb und SWR. Für den hr zeichnet Tanja Nadig redaktionell verantwortlich, für KiKA Thomas Miles, Anke Gerstel für den MDR, Barbara Lohoff für rbb, Michaela Herold für Radio Bremen und Claudia Schwab für den SWR.

Die Folgen stehen abrufbereit auf kika.de und im KiKA-Player.

Einen detaillierten Programmüberblick und weitere Informationen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de

