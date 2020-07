Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA LIVE" gibt Orientierung im Styling-Dschungel und Tipps für Klimaschutz im Ponystall

Die Highlights des Trend- und Lifestyle-Magazins im Juli

Erfurt (ots)

Kreative Sommer-Mode-Tipps, witzige Outdoor-Spiele und Anregungen für nachhaltigen Pferdesport - Jess und Ben checken auch im Juli wieder aktuelle Trends. Außerdem wird Jess beim Casting und am Set des Kinofilms "Into the Beat - Dein Herz tanzt" in die Welt des Tanzens entführt. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA) montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.

"Sommertrends mit Jess" am 2. Juli: Ob Batik- oder Flowerpower-Muster, Neon- oder Pastell-Töne, Crop-Shirts, Jumpsuits oder Paperbag-Hosen - Jess findet heraus, was die Must-haves der Saison sind. Anregungen, wie der eigene Style kreativ, kostengünstig und nachhaltig selbst hergestellt werden kann, gibt es von Designstudentin Luisa.

"Outdoor-Spiele" am 6. und 7. Juli: Den Sommer verbringt man am besten im Freien. Jess und Ben testen Geschicklichkeits- und Spaßspiele für Draußen. Aber nicht einfach so. Sie müssen sich auf drei Spiele einigen, in denen sie im Battle gegeneinander antreten. Welche Spiele bringen den meisten Spaß? Wer macht die Regeln? Und wer gewinnt die Battles: Jess oder Ben?

"Jess beim Casting und am Set von 'Into the Beat'" am 16. Juli: Nicht nur Jess lässt gern zu coolen Beats die Hüften kreisen. Sie schaut hinter die Kulissen beim Casting zum neuen Tanzfilm "Into the Beat - Dein Herz tanzt" (ZDF/KiKA) und trifft die Hauptdarsteller*innen Alexandra Pfeifer und Yalany Marschner. Im Film geht es um Emotionen, Erwachsenwerden sowie Freundschaft und wie es sich für einen Tanzfilm gehört, um Ballett, Breakdance und beeindruckende Moves. Die Darsteller*innen müssen also nicht nur schauspielern, sondern auch richtig gut tanzen können.

"Dein Hobby: Ponyspringen" am 18. Juli: Mit dem eigenen Pony über Hindernisse springen - ein Traum für viele. Emily ist mit Ponys aufgewachsen und trainiert mit ihnen so oft sie kann. Durch "Fridays for Future" kam sie auf die Idee, auch den Pferdesport umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Auf ihrer Webseite gibt die 15-Jährige jede Menge Tipps, zum Beispiel wie man selbst Pferdeleckerli backen kann. Jess reitet mit Emily und spricht mit ihr über Klimaschutz im Ponystall.

"KiKA LIVE" - montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de und bei YouTube das Trend- und Lifestyleformat für Preteens. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

