Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA startet als Partner des Frühjahrsklassikers Eschborn-Frankfurt in die neue Radsportsaison

5 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

- Radsport-affine Marke ist Namensgeber des Jedermann-Rennens Velotour Eschborn-Frankfurt

- Als offizieller Fahrzeugpartner stellt SKODA 35 Autos für Organisation und Rennleitung - neuer SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb und neuer OCTAVIA COMBI mit am Start

- Rund 150 Radsportler fahren im Jedermann-Feld in den Farben des SKODA Veloteams

- SKODA verlost Plätze für die Jedermann-Rennen 2020 auf www.welovecycling.de und begleitet die Saison online mit Infos und Entertainment

- Schauspieler Johann von Bülow hat mit SKODA seine Leidenschaft für Jedermann-Rennen entdeckt - ein Video zeigt ihn beim Rennrad-Training

Mit dem Klassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai beginnt für SKODA die Radsportsaison 2020 in Deutschland. Die radsportbegeisterte Automarke unterstützt das Profirennen, das zur WorldTour der Union Cycliste Internationale (UCI) zählt, als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner. Dazu stellt SKODA insgesamt 35 Organisations- und Begleitfahrzeuge zur Verfügung, darunter das Plug-in-Hybridmodell SUPERB iV*. Parallel tritt die Marke als Partner und Namensgeber des Jedermann-Rennens SKODA Velotour auf. Bis zu 5.500 ambitionierte Hobby-Radsportler fahren auf denselben Straßen wie das Profifeld, rund 150 davon im SKODA Veloteam. Auch Schauspieler und SKODA Testimonial Johann von Bülow hat durch seine Zusammenarbeit mit der Marke seine Leidenschaft für Jedermann-Radrennen entdeckt und gibt in einem Video Einblicke in seine Trainingsfahrten. Bei der SKODA Roadshow können die Radsportfans zudem die beliebtesten SKODA Modelle live kennenlernen.

Die 59. Ausgabe von Eschborn-Frankfurt führt die Profis wieder auf anspruchsvolle Strecken durch den Taunus. Mit insgesamt 3.222 Höhenmetern, verteilt auf eine Distanz von 187,5 Kilometern, steht das WorldTour-Rennen in einer Reihe mit den großen Klassikern im internationalen Radsportkalender. SKODA unterstützt Teams und Organisatoren auf der klassischen Taunusrunde wieder mit einer Flotte von attraktiven und praktischen Fahrzeugen. Mit am Start sind insgesamt 35 Begleitfahrzeuge der Typen SKODA KODIAQ, KAROQ, SCALA und der neue Crossover KAMIQ. Hinzu kommen die Auftritte zweier spektakulärer Neuheiten, denn als Begleitfahrzeuge starten auch die neue Generation des Markenbestsellers OCTAVIA COMBI, der seit dem 21. Januar bestellbar ist, sowie das Plug-in-Hybridmodell SKODA SUPERB iV als erstes elektrifiziertes Serienmodell der Marke.

Ambitionierte Jedermänner im SKODA Veloteam mit ressourcenschonender Ausrüstung

Parallel zum Elite-Rennen lockt der traditionsreichste deutsche Eintagesklassiker wieder Tausende ambitionierter Hobby-Rennradsportler an. Auf denselben Straßen wie die Elite messen sich rund 5.500 Jedermänner auf drei verschiedenen Distanzen. Die SKODA Velotour Classic führt über rund 100 Kilometer, die SKODA Velotour Express erstreckt sich auf 80 bis 90 Kilometer und die SKODA Velotour Skyline lädt zu einem 40 bis 50 Kilometer langen Rennen ein. Zusätzlich bietet der SKODA Velotour Ride den weniger sportlich orientierten Freizeitradfahrern die einmalige Möglichkeit, in einem eigenen Startblock ohne Zeitnahme auf 40 abgesperrten Kilometern zu fahren.

Rund 150 Jedermänner haben für diese Rundfahrt einen Platz im SKODA Veloteam ergattert, die meisten davon über die regelmäßige Verlosung auf der SKODA Internetseite www.welovecycling.de. Auch SKODA Influencer Johann von Bülow ging bereits im grünen Trikot der Marke an den Start. Der sportbegeisterte Schauspieler entdeckte durch seine Partnerschaft mit SKODA die Freude am Rennradfahren und gab 2016 sein Debüt im SKODA Veloteam. "Damals wurde ich gefragt, ob ich am Vorabend des Velothon in Berlin auftreten würde", erinnert sich von Bülow in einem unterhaltsamen Video. "Ich habe geantwortet, dass ich bei der Gelegenheit auch gleich mitfahren möchte. Allerdings wusste ich nicht, auf was für eine professionelle Veranstaltung ich mich da einlasse. Meine Frau und ich sind da untrainiert hineingestolpert, aber die Wettkampfatmosphäre hat uns sofort in ihren Bann gezogen."

SKODA ermöglicht den begeisterten Radsportlern im Veloteam eine profiähnliche Betreuung inklusive Massage und Mechanikerservice. Neu in diesem Jahr: SKODA unternimmt bei der Ausrüstung der Jedermänner wichtige Schritte zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. So bestehen die Starterbeutel aus Fasern, die aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wurden. Die Klatschstangen für die Zuschauer an der Strecke sind aus wiederverwendbarer Maisstärke hergestellt. Im VIP-Bereich vermeidet die Marke konsequent Plastik und andere umweltbelastende Materialien: Getränke schenkt SKODA nur in Glasflaschen aus, Plastikgeschirr, Zuckersticks und Pappbecher werden durch wiederverwendbare Artikel ersetzt und bei der Kaffeezubereitung kommen keinerlei Kapseln zum Einsatz.

Neben Eschborn-Frankfurt können die Hobby-Radsportler 2020 noch Startplätze für fünf weitere Jedermann-Rennen gewinnen. Beim Velodom Köln am 14. Juni, im Rahmen der Deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Stuttgart am 21. Juni, beim Velorace Dresden am 9. August, bei den Cyclassics Hamburg am 16. August und auf der Finaletappe der Deutschland Tour am 23. August 2020 in Nürnberg tritt das SKODA Veloteam bei Jedermann-Rennen in die Pedale.

Vielfältiges Rahmenprogramm abseits der Strecke

Zusätzlich zur spannenden Action auf der Rennstrecke gibt es weiteres Entertainment. Zu den Highlights zählt die SKODA Roadshow-Bühne am Frankfurter Opernplatz, wo die Marke beliebte Modelle wie den kompakten SCALA präsentiert. Zudem genießen Radsportfans hier und an anderen Orten rund um die Veranstaltung ein familiengerechtes Unterhaltungsprogramm. So ist die Marke auch in Eschborn mit ausgestellten Fahrzeugen vertreten.

SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 - also vor 125 Jahren - gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODA Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt SKODA weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Fahrrad-Accessoires zählen zum erweiterten SKODA Produktangebot.

SKODA Veloteam Termine 2020:

1. Mai: Eschborn-Frankfurt

14. Juni: Velodom Köln

21. Juni: Brezelrace im Rahmen der Deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Stuttgart (19. bis 21. Juni)

9. August: Velorace Dresden

16. August: Cyclassics Hamburg

23. August: Finaletappe Nürnberg im Rahmen der Deutschland Tour (20. bis 23. August)

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)

kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell