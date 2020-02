Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands"- Produktionsstart für die 13. Staffel

Klassen aus 15 Bundesländern beim größten Schulquiz Deutschlands

Erfurt (ots)

32 Schulklassen mit Schüler*innen aus je sechzehn 6. und 7. Klassen aus ganz Deutschland haben es geschafft: Sie haben sich für "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) qualifiziert. Ab Ende Februar treten sie im Studio in Köln gegeneinander bei Deutschlands größtem Schulquiz an. Wie jedes Jahr entscheidet sich im Superfinale am Pfingstsamstag, den 30. Mai 2020, wer "Die beste Klasse Deutschlands" wird.

Die Vorbereitungen laufen - in den Schulen und bei KiKA. Moderator Malte Arkona und Experimente-Expertin Kim Unger stehen in den Startlöchern, das Team arbeitet mit Hochdruck an Staffel 13: Die Klassen können sich auf mehr Action, mehr Tempo, knallige Experimente, neue Duelle und witzige Expert*innen aus den Klassen freuen. Neu ist auch: Im Superfinale stellt ein Zuschauerkind "sein" Experiment für die Finalklassen im Studio vor. Zuschauer*innen, die ihr Wissen testen wollen, können live über HbbTV mitraten.

"Die beste Klasse Deutschlands" 2020 - das sind die 32 teilnehmenden Klassen:

BADEN-WÜRTTEMBERG

6A, Karl-Drais-Gemeinschaftsschule, Heddesheim

7A, Ambrosius-Blarer-Gymnasium, Schloss Gaienhofen, Gaienhofen

BAYERN

7A, Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium, Oberstdorf

7E, Gymnasium Albertinum, Coburg

BERLIN

6B, Grundschule am Kollwitzplatz

BRANDENBURG

6S, Ernst-Haeckel-Gymnasium, Werder (Havel)

BREMEN

6D, Oberschule Ronzelenstraße

7F, St. Johannis Gymnasium

HAMBURG

6A, Gymnasium Buckhorn

7b, Matthias-Claudius-Gymnasium

HESSEN

6B, Gymnasium Riedberg, Frankfurt

6dG, Fürst Johann Ludwig Schule, Hadamar

7B, Gesamtschule Gießen, Gießen

MECKLENBURG-VORPOMMERN

6B, GZS Felix Stillfried, Stralendorf

NIEDERSACHSEN

6F1, Gymnasium Hankensbüttel, Hankensbüttel

7C, Ratsgymnasium, Wolfsburg

7L2, Gymnasium Andreanum, Hildesheim

NORDRHEIN-WESTFALEN

6A, Gymnasium in der Filder Benden, Moers

6D, St.-Bernhard-Gymnasium, Willich

7A, Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium, Münster

RHEINLAND-PFALZ

6C, Gymnasium am Rittersberg, Kaiserslautern

7C, Lise-Meitner-Gymnasium, Maxdorf

7D, Humboldt Gymnasium, Trier

SACHSEN

6C, Immanuel-Kant-Gymnasium, Leipzig

7C, Montessori Schulzentrum, Leipzig

SACHSEN-ANHALT

6/1, Hegel-Gymnasium, Magdeburg

7.1, Burger-Roland-Gymnasium, Burg

7.3, Werner-von-Siemens-Gymnasium, Magdeburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

6A, Gemeinschaftsschule Harksheide, Norderstedt

THÜRINGEN

6/2, Salzmannschule Schnepfenthal, Waltershausen

7B, Friedrich-Schiller-Gymnasium, Weimar

7B, Orlatal-Gymnasium, Neustadt an der Orla

"Die beste Klasse Deutschlands" - Die Termine

Die Wochenshows ab 4. Mai, montags bis donnerstags um 19:25 Uhr bei KiKA

Die Wochenfinal-Shows ab 8. Mai immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA

Das große Superfinale am 29. Mai um 10:00 Uhr im Ersten bei Check Eins (Wiederholung am 5. Juni, 19:30 Uhr bei KiKA)

"Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und Das Erste. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie auf www.kika-presse.de.

Pressekontakt:

planpunkt: PR GmbH

Stephan Tarnow, Marc Meissner

Telefon: 0221-91255710

post@planpunkt.de



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell