Der Kinderkanal ARD/ZDF

Freundschaft, luftig-leicht

KiKA zeigt Premiere der Animationsserie "Ella, Oskar und Huu" (SWR) ab 8. Oktober

Erfurt (ots)

Die Nachbarskinder Ella und Oskar genießen ihre unbeschwerte Kindheit. Die Welt der beiden wird gehörig durcheinander gewirbelt, als eines Tages eine junge, flauschige Wolke vom Himmel zu ihnen herunterschwebt. Fortan erkunden die drei ungleichen Freunde gemeinsam die Welt. KiKA zeigt die Premiere der 52-teiligen Animationsserie "Ella, Oskar und Huu" (SWR) ab 8. Oktober montags bis freitags um 8:45 Uhr in Doppelfolgen.

Wenn sie das grüne Gras unter den Füßen kitzelt, der warme Sommerregen aus den Wolken herniederprasselt oder die ersten Schneeflocken auf der Haut für einen angenehmen Schauer sorgen, fühlen sich Ella und Oskar am wohlsten. Die Kinder lieben die Natur mit all ihren Facetten und spielen bei Wind und Wetter am liebsten draußen. Wen wundert es da, wenn sich die beiden mit einer kleinen, weißen Wolke anfreunden?

"Ella, Oskar und Huu" ist eine fantasievoll erzählte Geschichte über das Kindsein in all seiner Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Feder- oder wolkenleicht schweben die Freunde durchs Leben, entdecken die Schönheit der Natur und genießen jeden Augenblick mit allen Sinnen. Wolke Huu wird zum Symbol für eine Freundschaft, die allen Jahreszeiten trotzt und zu einem starken Bund heranwächst.

Verantwortlich für die Produktion von "Ella, Oskar und Huu" ist das französische Animationsstudio "Normaal Animation". Die Serie wurde von Théo de Marcousin und Oscar-Preisträger Michael Dudok de Wit auf Basis ihrer preisgekrönten Kinderbücher entwickelt. Mittlerweile ist "Ella, Oskar und Huu" vielfach international ausgezeichnet und wird unter anderem in Frankreich, Kanada, Finnland, Schweden, der Schweiz und Portugal ausgestrahlt. Verantwortlicher Redakteur beim SWR ist Benjamin Manns.

Die einzelnen Folgen können nach Ausstrahlung auch auf www.kika.de und im KiKA-Player angeschaut werden.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.

