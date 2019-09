Der Kinderkanal ARD/ZDF

So schön ist Vielfalt: Tierkinder erkunden die Welt

Premiere von "Tierbabys mit der Ente" (WDR) am 19. September bei KiKA

"Tierbabys mit der Ente" (WDR) begleitet Tierkinder bei ihren ersten abenteuerlichen Erkundungstouren auf der Welt und zeigt, wie ähnlich uns unsere tierischen Verwandten sind. Die Doku-Serie wird von der frechen gelben Ente - bekannt aus der "Sendung mit der Maus" (WDR) - präsentiert und von Moderator Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!" und "Sendung mit der Maus", beide WDR) vertont. KiKA zeigt die 20 Premierenfolgen von "Tierbabys mit der Ente" ab 19. September montags bis freitags um 9:25 Uhr.

Ob das Eisbärjunge in der Arktis, das Gibbon-Äffchen im Regenwald oder das Sandhuhn-Küken in der Wüste: Tierbabys müssen schnell grundlegende Fähigkeiten erlernen um Nahrung zu finden und erfolgreich mit anderen zu kommunizieren. Außerdem sind Tierkinder auf die Unterstützung in der Herde, im Rudel oder im Schwarm angewiesen, um sich wichtige Eigenschaften anzueignen. In jeder Episode von "Tierbabys mit der Ente" werden drei Tierarten in einem bestimmten Habitat vorgestellt, die ihre ersten Gehversuche in der Welt machen und durch Beobachtung und Imitation von ihren Artgenossen lernen.

"Tierbabys mit der Ente" zeigt das Verhalten von Jungtieren zwischen Entdeckerdrang und Schwarmverhalten, zwischen dem Erlernen von Konfliktbewältigungsstrategien und dem Zusammenhalt in der Gruppe. Die bewegenden Tiergeschichten auf verschiedenen Kontinenten veranschaulichen, wie vielseitig und schön die Erde und ihre Bewohner sind. Im Mittelpunkt der Erzählungen stehen Tiereltern, die in einer abenteuerlichen Natur den eigenen Nachwuchs optimal auf die Schule des Lebens vorbereiten und damit Parallelen zu kindlichen Lernsituationen bei uns Menschen aufzeigen.

Die Doku-Serie basiert auf der hochwertig produzierten CBBC-Reihe "Andy's Baby Animals". Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Henrike Vieregge.

Alle Folgen von "Tierbabys mit der Ente" (WDR) können auch im KiKA-Player und auf http://kika.de angeschaut werden.

Weitere Informationen, eine Folge zur Ansicht sowie Fotos finden Sie auf http://kika-presse.de.

