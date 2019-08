Der Kinderkanal ARD/ZDF

Originell, frech, unprätentiös: Episoden aus dem Leben eines außergewöhnlichen Mädchens

Premiere von "Die Regeln von Floor" (NDR) am 2. September bei KiKA

Die ungeschönte Wahrheit ist irgendwo da draußen. Diese Erfahrung muss die zehnjährige Floor machen, die dem alltäglichen Wahnsinn des Erwachsenwerdens mit Achselzucken und einer großen Portion Selbstironie begegnet. KiKA zeigt die niederländische Serie "Die Regeln von Floor" (NDR) ab 2. September montags bis freitags um 13:50 Uhr.

Floor hat es nicht leicht. Da wären zum einen ihr unausstehlicher älterer Bruder Kees, ihre Eltern Irma und Jan, die jeden vermeintlichen Trend mitmachen müssen oder ihr mürrischer Nachbar, Herr Abspoel, der die Familie nicht ausstehen kann. Ob Schwimmunterricht, Jungs oder das erste Haustier: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit, so lernt Floor schnell, liegen manchmal Welten. Was also tun, wenn die neue Mitschülerin viel cooler ist als man selbst? Oder man eine hässliche Jacke geschenkt bekommt, die man nicht tragen will? Floor läuft zielstrebig in jedes Fettnäpfchen, zeigt sich jedoch von allen noch so peinlichen Situationen unbeeindruckt. Eher pragmatisch veranlagt, findet sie auch dort unkonventionelle Lösungen, wo selbst Erwachsene verzweifeln.

"Die Regeln von Floor" (NDR) basiert auf den erfolgreichen Büchern der niederländischen Autorin Marjon Hoffman, die auch die Drehbücher zur Serie geschrieben hat. Jede Folge beginnt mit einer von Floor selbst aufgestellten Regel, die im Verlauf der Geschichte erklärt wird. Floors verrückte Tagträume, absurd-komische Situationen, die das Leben schreibt und der trockene Humor der Serie machen die Charaktere nahbar und die "Die Regeln von Floor" zu einem Fernseherlebnis für die ganze Familie. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.

