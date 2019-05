Der Kinderkanal ARD/ZDF

Stars hautnah: KiKA macht seine Fans glücklich

"KiKA kommt zu dir!" unterwegs in Deutschland

Der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet seinen Fans in diesem Sommer vielfältige Möglichkeiten, Stars live zu erleben. Unter dem Motto "KiKA kommt zur dir!" beteiligt sich KiKA von Juni bis September mit einem vielfältigen Programm an verschiedenen Events in Deutschland. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Mit einer interaktiven Bühnenshow und einem anschließendem Treffen mit den Stars und Lieblings-Charakteren ist der Kinderkanal von ARD und ZDF unterwegs in Städten und Gemeinden. Bei Länderfesttagen und Stadtfesten können Kinder gemeinsam mit ihren Familien Serienstars ganz nah sein. Moderatorin Singa Gätgens, der TanzTapir vom TanzAlarm, oder auch Bernd das Brot sind vor Ort und freuen sich gemeinsam mit dem Publikum auf einen erlebnisreichen Tag. Ein weiteres Highlight ist das Krämerbrückenfest am 15. Juni in der KiKA-Heimat Erfurt, bei dem Kikaninchen das junge Publikum begeistern wird.

Bei folgenden Länderfesttagen wird KiKA dabei sein: 02.06. Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg 09.06. Hessen-Tag in Bad Hersfeld 15.06. Niedersachsen-Tag in Wilhelmshaven 29.06. Thüringen-Tag in Sömmerda 08.09. Tag der Sachsen in Riesa

Ein Überblick über die Veranstaltungen und die KiKA-Gäste vor Ort sind auf www.kika.de unter "KiKA kommt zu dir!" ab sofort abrufbar. Weitere Informationen gibt es im KiKA-TEXT ab Seite 170 und auf www.kika-presse.de.

