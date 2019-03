Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Highlights des Trend- und Lifestyle-Magazins "KiKA LIVE" im März

Jess und Ben treffen das Pop-Duo Jack & Jack, die Astronautinnen und sind zum Trendcheck in Braunschweig

Erfurt (ots)

Angesagt, aktuell und ganz nah dran - die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben checken auch im März die neuesten Trends, sehen sich auf coolen Events um, treffen die Stars der Teens und fordern sich immer wieder gegenseitig heraus. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Magazin montags bis donnerstags und sonntags um 20:00 Uhr.

Winterfunsport-Battles am 5. und 6. März: Bei den Winterfunsport-Battles treten Jess und Ben in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an und testen, mit welchem außergewöhnlichen Wintersport-Gerät sie bergab den größten Spaß haben.

Jess trifft Jack & Jack am 7. März: Seit dem Highschool-Abschluss geht es mit der Karriere des US-Popduos steil nach oben: über 2 Millionen Follower, Top-Ten-Platzierungen in den Charts und ausverkaufte Konzerthallen. Nun sind Jack & Jack auf Europatournee und Jess trifft sie in Köln.

Ben frittiert mit CrispyRob am 19. März: Ben trifft CrispyRob, den YouTuber des geschmolzenen Käses und der frittierten Lebensmittel. In der Küche experimentieren die beiden Hobby-Köche und finden heraus, was man alles frittieren kann.

Jess besucht die Astronautinnen am 26. März: Jess trifft Suzanna Randall und Insa Thiele-Eich - in Bremen trainieren sie in einem 1:1-Nachbau des europäischen Columbus-Moduls der ISS und lernen Alltägliches wie Schlafen und Waschen im All. Eine von ihnen wird 2020 als erste deutsche Astronautin ins Weltall fliegen.

Trendcheck am 28. März: Jess und Ben gehen regelmäßig auf deutschen Schulhöfen den neuesten Trends nach. Im März trifft Ben Schüler*innen des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte in Braunschweig zum Trendcheck und findet heraus, was gerade "Top" oder "Flop" ist.

Endlich-Freitag-Videos im März: Exklusive Videos auf kika-live.de erweitern das Trend- und Lifestyle-Magazin online. Im März treten Jess und Ben unter anderem im Battle "Ich packe in meinen Wohnwagen" gegeneinander an und plaudern über ihre ganz persönlichen Highlights in den letzten Wochen.

"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und sonntags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Alle Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de bereit. In den kommenden Tagen finden registrierte Nutzer im Bereich "Presse Plus" eine Pressemappe mit weiteren Highlights im laufenden Jahr.

