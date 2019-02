Der Kinderkanal ARD/ZDF

Wer wird "Songwriter des Jahres" 2019?

"Dein Song" überzeugt zum elften Mal mit viel Gefühl und Talent

Am 25. Februar geht "Dein Song" in eine neue Runde. Der beliebte TV-Wettbewerb für junge Nachwuchskomponist*innen bei KiKA präsentiert auch in der elften Staffel musikalische Höhepunkte. Insgesamt 18 junge Songwriter*innen im Alter von elf bis 17 Jahren - darunter zwei Songwriter-Duos - konnten sich im Vorfeld gegen hunderte Bewerber durchsetzen und stellen sich mit ihren Kompositionen einer prominenten Jury. Wer macht in der 16-teiligen Doku-Reihe ab 25. Februar montags bis donnerstags um 19:25 Uhr mit abschließender Live-Finalshow am 22. März um 19:05 Uhr bei KiKA das Rennen und verwirklicht seinen Traum vom "Songwriter des Jahres" 2019?

Neu in der Jury neben "MIA."-Frontfrau Mietze Katz, Musikproduzent Martin Haas und "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht ist die deutsch-türkische Popsängerin Elif. Die 26-Jährige hat die "Dein Song"-Philosophie schnell verinnerlicht: "Ich liebe das Schreiben und mir macht es Spaß zu sehen, wie sich ein Song entwickelt. Genau diese Entwicklung bekommt man hautnah bei 'Dein Song' mit. Musik ist etwas Universelles und am Ende kommt es darauf an, was für ein Gefühl ein Song vermittelt."

Die Zuschauer*innen erwartet eine spannende Reise durch den Wettbewerb vom Casting auf Schloss Biebrich über das Komponistencamp auf Ibiza bis hin zur Zusammenarbeit mit einem prominenten Musikpaten. Schon ab der ersten Folge wird klar: Die Bandbreite kreativer Schaffenskraft der jungen Musiker*innen ist auch in diesem Jahr groß. Doch wer überzeugt die Jury und erreicht die nächste Runde?

Diese Nachwuchskomponist*innen präsentieren beim Casting ihren Song:

- Isabel (15) aus Schwarzenbach (Schweiz) mit "If I would go now" - Levent (15) aus Stockdorf mit "Hottest Girl" - Peer (15) aus München mit "You'll Never Walk Alone" - Finn (14) aus Berlin mit "Augenblick" - Natalie (16) und Isabel (15) aus Frankfurt/Oder mit "Morning Walk" - Pia (15) aus Heidelberg mit "Mr. Good Mood" - Paola (15) aus Bonn mit "Flucht" - Giulio (12) aus Freiburg mit "Der Mann aus Gasse 9" - Merle (17) aus Steinfurt mit "Enough" - Lily (15) aus Bad Hofgastein (Österreich) mit "Give it a Try" - Hannah (17) aus Minden mit "Enchanted" - Eliana (16) aus Remchingen mit "You'll take a Galaxy with you" - Anja (13) aus Schwabsoien mit "You think" - Simon (17) aus Martinsheim mit "Take your Time" - Jakob (12) und Jannis (12) aus Oldenburg mit "Every Time" - Raphaela (12) aus Aalen mit "Ich sehe den Engel in dir"

Nur die acht besten Nachwuchstalente kommen ins Finale und dürfen sich über eine ganz besondere Chance freuen: Sie arbeiten auf Augenhöhe mit einem prominenten Musikpaten weiter an ihrem Song. Neben Rea Garvey, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Mike Singer, LEA, Nico Santos und Max Mutzke, übernimmt in diesem Jahr auch Singer-Songwriter Michael Schulte eine Patenschaft: "In jungen Jahren hat man noch eine ganz wunderbare Phantasie und Neugier in sich und sieht nicht alles zu engstirnig. Die Kunst ist es auch, sich als Musikpate auf diese junge Welt einzulassen und bloß dem jungen Künstler seinen Raum zu lassen", so der bekannte Musiker.

Nach der professionellen Produktion im Tonstudio wartet auf den Songwriter-Nachwuchs in diesem Jahr ein neues Highlight: Gemeinsam mit Sängerin Stefanie Heinzmann entwickeln die Jugendlichen in einem kreativen Musikvideocamp zu ihrem Song eigene Ideen für das passende Video.

Spannung pur gibt es zum Staffel-Höhepunkt: Die "Dein Song"-Finalistinnen und -Finalisten performen gemeinsam mit ihren Paten den Song im Live-Finale vor Publikum. Die Entscheidung liegt bei den TV-Zuschauern: Per Telefonvoting stimmen sie darüber ab, wer "Songwriter des Jahres" 2019 wird. Die Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich begleiten bereits im neunten Jahr mit Witz und Charme die gesamte Staffel vom ersten Casting bis zur großen Finalshow.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Neben den Online-Angeboten auf www.kika.de und im KiKA-Player findet die "Dein Song"-Community die ganzen Folgen auch in der ZDF-Mediathek und in der ZDFtivi-App.

Innovative Ideen, Nachhaltigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung - das sind seit über einem Jahrzehnt die Eckpfeiler von "Dein Song". Der Lohn für das erfolgreiche Format: 2018 wurde die Sendung in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie auch in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.de.

