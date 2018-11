Die Moderatoren Clarissa und Ben reisen quer durch ganz Frankreich. © KiKA/Ralf Gemmecke - Honorarfreie Verwendung gemäß AGB im redaktionellen Zusammenhang mit genannter Sendung bei Nennung "Bild: KiKA/Ralf Gemmecke". Andere Verwendung nur nach Absprache. KiKA Unternehmenskommunikation -... mehr Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Im Kulturformat "Schnitzeljagd durch Frankreich" (KiKA) begeben sich die beiden Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva und Ben quer durch ganz Frankreich. Unter die Lupe nehmen sie dabei die deutsch-französischen Beziehungen von damals und heute. Bei KiKA ist die neue Folge der Grimme-Preis prämierten Doku-Reihe am 25. November um 14:50 Uhr zu sehen.

Die Tour von Ben mit seiner neuen Schnitzeljagd-Partnerin Clarissa startet mit einem exklusiven Besuch im Elysee-Palast, wo der Elysse-Vertrag 1963 die Grundlage für den Jugendaustausch mit bisher 9 Millionen Teilnehmer*innen schaffte.

"Eine unterhaltsame 'Tour de France', die informiert und Faszination für das Nachbarland wecken soll - das ist die 'Schnitzeljagd durch Frankreich'. Aber wir wollen auch zeigen, wie kostbar und wie wenig selbstverständlich der Frieden zwischen Deutschen und Franzosen in einem geeinten Europa ist - ein hochaktuelles Thema", erläutert Matthias Huff, Redaktionsleiter Nonfiktion.

Zwölf Sterne müssen Clarissa und Ben in Frankreich finden und werden auf eine Reise kreuz und quer durch Frankreich geschickt, um die deutsch-französische Freundschaft zu ergründen. Ben erfährt in der Bretagne, dass die Trennung von Galliern und Germanen eine römische Erfindung ist, erlebt an der Loire den Prunk des Sonnenkönigs und in Toulouse die deutsch-französische Zusammenarbeit im Flugzeugbau und der Raumfahrt. Clarissa wandelt auf den Spuren von Charlemagne und Napoleon. Und sie begegnet beim Besuch von Gedenkstätten den Folgen zweier Weltkriege - auf den Schlachtfeldern von Verdun und in Marseille, wo sie nach dem Wrack des von einem deutschen Piloten abgeschossenen Antoine de Saint Exupery taucht. Am Ende kämpft sie sich in Straßburg bis an das Rednerpult im Plenarsaal des EU-Parlamentes.

Jede einzelne Etappe widmet sich einem besonderen Aspekt des deutsch-französischen Verhältnisses und bringt gleichzeitig Land, Leute, Mentalität und Kultur näher. Clarissa und Ben müssen alles geben auf ihrer Suche nach einem geheimnisvollen Zielort in der Mitte von Paris.

Die "Schnitzeljagd durch Frankreich" ist am 25. November um 14:50 Uhr bei KiKA zu sehen und darüber hinaus nach Ausstrahlung bei kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Matthias Huff.

