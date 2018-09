Greta startet einen Livecall mit Raumfahrer Alexander Gerst. © KiKA/tvision GmbH - Honorarfreie Verwendung gemäß AGB im redaktionellen Zusammenhang mit genannter Sendung bei Nennung "Bild: KiKA/tvision GmbH". Andere Verwendung nur nach Absprache. KiKA Unternehmenskommunikation - bildredaktion@kika.de... mehr Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Rund um die Erde bewegen sich über 4.000 Satelliten im All und jede Menge Weltraummüll. Für Menschen ist das relativ ungefährlich, denn das meiste verglüht, bevor es landen könnte. Für Astronauten hingegen bergen Hunderttausende von Schrottteilen ein Risiko, denn diese fliegen mit enormer Geschwindigkeit als gefährliche Geschosse durchs All. Welchen Gefahren Astronaut Alexander Gerst dadurch auf seiner aktuellen Weltraum-Mission ausgesetzt ist, erfahren Zuschauer am Samstag, 8. September um 20:00 Uhr im KiKA-Wissensmagazin "ERDE AN ZUKUNFT".

Die 13-jährige KiKA-Zukunftsmacherin Greta befragt den deutschen Astronauten in einer Live-Schalte mit der ISS nach Gefahren im All. Gerst befindet sich zur Zeit auf einer mehrmonatigen Forschungsmission auf der Internationalen Raumstation, die im Erdorbit kreist. Dort schwirren besonders viele menschengemachte Schrottteile umher. Greta möchte wissen, wie groß die Gefahr für die ISS tatsächlich ist und was Astronauten tun, wenn sie merken, dass sie auf Kollisionskurs mit solchen Teilchen sind. Viele sind gerade einmal so groß wie eine Erbse. Aber durch ihre hohe Geschwindigkeit von bis zu 36 000 Kilometer pro Stunde - das heißt 10 Kilometer in einer Sekunde - können sie gefährlich werden. Weltraummüll kann Satelliten beschädigen oder zerstören, die für unsere Wetterdaten, Telefonate und auch für das Internet wichtig sind.

Im Rahmen einer von der DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) veranstalteten Raumfahrt-Show an der TU Berlin wird Alexander Gerst live von der ISS zugeschaltet und Greta kann ihm persönlich ihre Fragen stellen.

In "ERDE AN ZUKUNFT" forscht Moderator Felix Seibert-Daiker am Samstag, 8. September um 20:00 Uhr nach, ob Astronauten eine Weltraum-Müllabfuhr brauchen. Darüber hinaus sind die Folgen des Wissensmagazins auf kika.de und im HbbTV mit dem Red Button abrufbar. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Telefon: 0361/218-1827

eFax: 0361/218-291827

Email: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell