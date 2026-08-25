Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

"Lass nichts anbrennen": Gefahr durch Brände schon in der Ausbildung thematisieren

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Berlin (ots)

Das Azubi-Präventionsprogramm "Jugend will sich-er-leben" (JWSL) dreht sich im Berufsschuljahr 2026/2027 um das Thema Brandschutz in Ausbildung und Beruf.

Wenn es erst einmal brennt im Betrieb, zählt jede Sekunde. Dann gilt es, ruhig zu handeln, um Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigten abzuwenden. Grundlage dafür ist, dass alle wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Zudem sollten sich alle schon im Vorfeld mit Brandschutzmaßnahmen auseinandergesetzt haben, damit es gar nicht erst so weit kommt - idealerweise schon während der Berufsausbildung. Aus diesem Grund rückt die gesetzliche Unfallversicherung im neuen Berufsschuljahr 2026/2027 den Brandschutz in Ausbildung und Beruf in den Fokus ihres Präventionsprogramms "Jugend will sich-er-leben" (JWSL). Denn: Brandschutz rettet Leben!

Unter dem Motto "Lass nichts anbrennen" will JWSL Auszubildende für Brandgefährdungen sensibilisieren und ihre Handlungskompetenz erweitern. Das Programm unterstützt Berufsschullehrkräfte und Ausbilderinnen und Ausbilder dabei, Wissen zu Brandursachen, Brandvermeidung und Verhalten im Ernstfall zu vermitteln und die Azubis in die Lage zu versetzen, es aktiv anzuwenden. Dass Prävention dabei ein entscheidender Faktor ist, zeigen auch aktuelle Zahlen: Laut DGUV Barometer Arbeitswelt 2026 bewerten 89 Prozent der befragten Beschäftigten Vorkehrungen wie Brandschutzmaßnahmen und Notfallplanung als zentral für die Vorbereitung auf Krisensituationen.

Materialien flexibel, einfach und zielgruppengerecht einsetzen

Die Website www.jwsl.de stellt für alle Interessierten vielfältige Materialien zur Verfügung, die direkt im Berufsschulunterricht oder bei der Arbeitsschutzunterweisung im Betrieb eingesetzt werden können. Dazu zählen:

Unterrichtskonzept mit neun praxisnahen Modulen für Lehrkräfte berufsbildender Schulen

Unterweisungskonzept mit sieben Modulen für Ausbildende im Betrieb

Fertig vorbereitete Arbeitsblätter mit Lösungshinweisen sowie digitale Tafelbilder

Zwei digitale, interaktive Module - auch für das Selbststudium der Azubis geeignet

Unterrichtsfilm in vier Episoden (auch in Gebärdensprache)

Vier animierte Erklärfilme

Begleitende Wettbewerbe für berufsbildende Schulen

Interessierte Berufsschulen können sich die Unterlagen für den Unterricht zudem in gedruckter Form zuschicken lassen.

Kreativwettbewerb und Quiz aktivieren und vertiefen

Sowohl digital als auch analog lädt JWSL berufsbildende Schulen zur Teilnahme an Quiz und Kreativwettbewerb zum Jahresthema ein. Ob Plakat, Videoclip, Comic, Songtext oder Spiel: Das Format beim Kreativwettbewerb kann frei gewählt werden. Die Wettbewerbe laufen

bis zum 28. Februar 2027, die Teilnahmebedingungen und alle Informationen sind auf www.jwsl.de/wettbewerbe zu finden. Auf die Gewinnerklassen warten in jedem Bundesland attraktive Geldpreise.

Immer gut informiert

Die überarbeitete und erweiterte Website www.jwsl.de bietet Lehrkräften und Ausbildenden nun auch eine verbesserte Nutzerführung und zusätzliche Inhalte wie digitale Unterrichtseinheiten. Um als Lehrkraft, ausbildende Person oder auch als Azubi selbst jederzeit auf dem aktuellen Stand des Präventionsprogramms JWSL zu bleiben, bieten Newsletter und Social-Media-Kanäle regelmäßige Updates zum laufenden Projektjahr und zu kommenden Präventionsthemen. Abonnieren lohnt sich!

Zur Newsletter-Anmeldung: https://www.jwsl.de/newsletter

Instagram: https://www.instagram.com/jwsl_de/

Facebook: https://de-de.facebook.com/jwsl.de

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTqNHQj2ntONOIfMfEmFEhw

Über JWSL

JWSL ist ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung für Auszubildende zu Themen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Es wird berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben in Deutschland über die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) angeboten. Die DGUV ist der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit Risiken der Arbeitswelt vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten nachhaltig zu erlernen.

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