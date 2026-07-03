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ASB zeichnet Iris Berben mit Annemarie-Renger-Preis 2026 aus

Schauspielerin wird für ihr jahrzehntelanges Engagement für Demokratie, Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt geehrt

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Köln/Berlin (ots)

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) verleiht den Annemarie-Renger-Preis 2026 an die Schauspielerin Iris Berben. Mit der Auszeichnung würdigt der ASB ihr außergewöhnliches, jahrzehntelanges Engagement für Menschlichkeit, Toleranz und ein weltoffenes Miteinander sowie ihren entschiedenen Einsatz gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und gesellschaftliche Ausgrenzung. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 8. Juli 2026 im Rahmen des politischen Sommerfestes des ASB im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt.

"Demokratie lebt von Menschen, die sich einmischen. Iris Berben tut das seit Jahrzehnten - mit Haltung, Mut und einer Stimme, die weit über die Bühne hinaus wirkt. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und demokratiefeindliche Tendenzen wieder lauter werden, ist ihr Engagement wichtiger denn je. Für dieses außergewöhnliche Wirken verleihen wir ihr den Annemarie-Renger-Preis 2026", sagt Knut Fleckenstein, Bundesvorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland e. V.

Iris Berben zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Films und Fernsehens. Über ihre künstlerische Arbeit hinaus setzt sie sich seit Jahrzehnten für Demokratie, Menschenrechte und eine vielfältige Gesellschaft ein. Als Schirmherrin von "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.", als Botschafterin für den "Raum der Namen" im Holocaust-Mahnmal sowie mit ihrem kontinuierlichen Einsatz gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus erhebt sie ihre Stimme gegen Hass und Ausgrenzung und für ein solidarisches Miteinander. Dieses außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement würdigt der ASB mit dem Annemarie-Renger-Preis 2026.

Die Auszeichnung erinnert an die frühere ASB-Präsidentin und Bundestagspräsidentin Annemarie Renger. Mit dem Preis würdigt der ASB Persönlichkeiten und Organisationen, die sich in besonderer Weise für Demokratie, Menschenwürde, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

Die Preisverleihung ist Höhepunkt des politischen Sommerfestes des ASB. Zu den Gästen werden Vertreter:innen aus Politik, Medien, Kultur und Zivilgesellschaft erwartet. Begrüßt werden sie von Dr. Katarina Barley, Präsidentin des ASB und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Die Keynote hält Prof. Gesine Schwan, die Laudatio auf Iris Berben ASB-Bundesvorsitzender Knut Fleckenstein.

Termin für Medien:

Verleihung des Anne-Marie-Renger-Preises 2026

Mittwoch, 8. Juli 2026

Beginn: 18.00 Uhr

Restaurant Weltwirtschaft

Haus der Kulturen der Welt

John-Foster-Dulles-Allee 10

10557 Berlin

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Eine vorherige Akkreditierung wird erbeten.

Akkreditierung:

presse@asb.de

c.walde@asb.de

Über den Annemarie-Renger-Preis

Mit dem Annemarie-Renger-Preis zeichnet der Arbeiter-Samariter-Bund Persönlichkeiten aus, die sich mit Haltung und persönlichem Engagement für Demokratie, Menschenwürde, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Der Preis erinnert an die frühere Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, deren politisches und gesellschaftliches Wirken bis heute für diese Werte steht.

Über den ASB

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine politisch und konfessionell unabhängige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Mit rund 1,6 Millionen Mitgliedern unterstützt der ASB Menschen in Not - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit. Seit mehr als 135 Jahren engagiert sich der ASB unter anderem im Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, in der Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialen Diensten sowie in der humanitären Hilfe im In- und Ausland.

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