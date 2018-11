Eineiige Zwillinge im Doppelpack: Das Vierlingswunder der Familie Acker

Köln (ots) - Es ist ein kleines Wunder: Lorena Acker ist vor knapp zwei Wochen Mutter von Vierlingen geworden - ohne künstliche Befruchtung und ohne Hormone. Das Besondere: Bei Lorena Ackers Kindern handelt es sich quasi um eineiige Zwillinge im Doppelpack. Zwei Eizellen hatten sich gleichzeitig eingenistet und diese sich auch noch geteilt. stern TV hat die 31-Jährige und ihren Lebenspartner Torsten Kalina bei der Schwangerschaft und der Geburt ihrer zwei Söhne und der beiden Töchter begleitet.

Für Lorena Acker war die Nachricht, mit mehr als nur einem Kind schwanger zu sein, zunächst ein Schock: "Beim ersten Arztbesuch hatte der Arzt festgestellt, dass es drei Kinder sind. Da ist man schon erstmal sehr erschrocken. Und beim nächsten Arztbesuch eine Woche später waren es dann Vierlinge." Der Überforderung und Verzweiflung folgt jedoch bald große Vorfreude. Ganze 32 Schwangerschaftswochen lang trägt Lorena Acker die Kinder in ihrem Bauch - ungewöhnlich lang für eine Schwangerschaft mit Vierlingen. Am Ende beträgt ihr Bauchumfang 1,25 Meter. Dann kommen die Kinder per Kaiserschnitt zur Welt: "Als sie mir die Kinder eines nach dem anderen kurz auf die Brust gelegt haben - das war für mich das Größte", sagt Lorena Acker.

Besonders emotional war die Schwangerschaft für die 31-Jährige auch deshalb, weil sie bereits zwei Kinder bekommen hatte - ihre Tochter Lara aus erster Ehe ist heute acht Jahre alt, doch das zweite Kind, Sohn Luca, war noch während der Schwangerschaft im Mutterleib verstorben. "Das war schon eine sehr schwierige Zeit. Ich bin danach jedem Kinderwagen aus dem Weg gegangen und habe mich immer gefragt, ob ich irgendwann nochmal ein Kind bekommen soll. Es hat so lange gedauert, bis man das verarbeitet hat", sagt Acker heute. Umso glücklicher ist die gelernte Zahnarzthelferin, dass ihre Vierlinge alle gesund zur Welt gekommen sind - Jonah, Liah, Luan und Malea.

