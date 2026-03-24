PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Ex-Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, stimmt Steinmeier zu: Krieg gegen den Iran "hat völkerrechtlich keine Grundlage"

Bonn (ots)

24 März 2026 - Mit Unverständnis hat der frühere Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, auf die Kritik an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagiert, der den Krieg der USA und Israels gegen den Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet hatte. "Der Bundespräsident liegt da absolut richtig. Das ist ein Krieg, der völkerrechtlich keine Grundlage hat. Ich verstehe nicht, dass man das in Zweifel ziehen kann", äußerte sich Heusgen, der jahrzehntelang als Diplomat tätig war, im Fernsehsender phoenix. Der Einsatz von Gewalt von Staaten gegen andere benötige zwei Voraussetzungen: Im Rahmen eines Selbstverteidigungsrechts dürfe man bei einem bevorstehenden oder aktuellen Angriff reagieren. Außerdem müsse der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einem kriegerischen Handeln zustimmen. "Das war in diesem Fall nicht so."

Recht dürfe zudem nicht zu einer politischen Floskel verkommen. Schon der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer habe deutlich gemacht, dass das Wichtigste für einen Staat das Recht sei. "Für uns Deutsche ist das eine Grundlage unserer Politik und im Grundgesetz steht, dass wir auf der Grundlage des Völkerrechts agieren. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist die Grundlage des Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland", mahnte Heusgen.

Der frühere Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes beklagte, dass der Diplomatie in der aktuellen Auseinandersetzung keine Chance eingeräumt worden sei. 2015 habe man mit einem Nuklearabkommen den Iran in eine bestimmte Richtung manövriert. "Trump kommt 2019 und tritt dies in die Tonne." Statt weiterer diplomatischer Initiativen koste dieser Krieg im Iran und in der gesamten Region jetzt viele Menschen das Leben. "Militärisch werden wir dort keine Lösung finden", war Heusgen überzeugt.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 24.03.2026 – 16:16

    Boris Pistorius: Handelsschiffe aus dem Persischen Golf zu holen sei zur Zeit nicht verantwortbar

    Singapur/Bonn (ots) - Boris Pistorius (SPD) will keine Handelsschiffe aus dem Persischen Golf herausbringen, solange die Kriegshandlungen im Nahen Osten anhalten. Der Bundesverteidigungsminister sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Das ist zur Zeit nicht verantwortbar." Es bräuchte "so viele Kriegsschiffe und so viel Luftunterstützung" um während der ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:24

    Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen): Krieg in Nahost folgt keiner Strategie

    Berlin/Bonn (ots) - Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert vor dem Hintergrund des Kriegs in Nahost, dass die Bundesregierung "seit Monaten zu allen völkerrechtlichen Fragen" schweige. Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion sagte im "Tagesgespräch" des Fernsehsenders phoenix: "Dabei schaut auch die Welt sehr wohl darauf, was ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:57

    Bernd Baumann (AfD): Auch jetzt werden keine Reformen kommen

    Berlin/Bonn (ots) - Bernd Baumann (AfD) sieht die Regierungskoalition aus CDU und SPD nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in einer Krise. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Das ist jetzt zunächst mal eine große Krise der Koalition in Berlin. Die angekündigten Reformen werden nicht kommen. Weder der Herbst der Reformen hat geklappt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren