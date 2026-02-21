PHOENIX

Hendrik Wüst (CDU) wirbt für Bündnis aus Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, um Wirtschaft zu entlasten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat beim Parteitag der CDU in Stuttgart zum Zusammenhalt aufgerufen. "Ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass alle Beteiligten wissen, was zu tun ist", sagte Wüst im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Es seien bereits zahlreiche Formate und Kommissionen an der Arbeit. "Ich werbe sehr dafür, dass wir gemeinsam bleiben", sagte Wüst, auch wenn es Diskussionen gebe. Politik könne nicht jeden Wunsch erfüllen, aber alle müssten gemeinsam ihre Aufgaben machen.

Wüst ist davon überzeugt, dass Industrie und Mittelstand in Deutschland investieren wollen, "die Rahmenbedingungen müssen nur passen." Auch die Gewerkschaften seien immer wieder bereit gewesen, sich ihrer Verantwortung zu stellen. "Die Politik hat klar kommuniziert: Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Bei den sozialen Sicherungssystemen für Stabilität und Verlässlichkeit auch für die Zukunft zu sorgen, ohne immer mehr Steuergeld reinzugeben, weil da ist irgendwann das Ende der Fahnenstange auch erreicht. Jetzt alle zusammen an einen Tisch, jeder leistet seinen Beitrag: So erreicht man die Dinge", sagte Wüst.

Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssten nun zusammenkommen. "Und jeder wird, da bin ich überzeugt, seinen Beitrag leisten. Dann hakt man sich unter, bleibt bei dem, was verabredet worden ist, setzt es um. So haben wir es immer gemacht. Ich werbe für ein solches Bündnis, für Investitionen, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, das bringt uns voran." Man müsse sich jetzt auf das konzentrieren, was wichtig sei: "Unsere Wirtschaft wieder in die Lage zu versetzen, hier in Deutschland in moderne, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu investieren. Das wollen alle."

