"phoenix persönlich": CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt Sven Schulze zu Gast bei Marc Steinhäuser - Samstag, 8. November 2025, 0 Uhr

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Marc Steinhäuser mit dem CDU-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt Sven Schulze über den anstehenden Wahlkampf in seinem Bundesland.

Am vergangenen Wochenende hat die CDU Sachsen-Anhalt Sven Schulze offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt - mit 91 Prozent der Stimmen. In Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU. Dabei muss er ohne den Bonus eines amtierenden Ministerpräsidenten überzeugen. Rainer Haseloff hatte im August überraschend erklärt, dass er nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat antreten wird und seinen Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze als Nachfolger vorgeschlagen.

"Als Ministerpräsident möchte ich keine Ministerin der Linkspartei und keinen Minister der AfD in meinem Kabinett neben mir haben", sagt Sven Schulze in der Sendung. Wie er das erreichen will, erklärt er Marc Steinhäuser in "phoenix persönlich".

