"phoenix persönlich": Journalist Konstantin Richter zu Gast bei Jörg Thadeusz - Samstag, 18. Oktober 2025, 0:00 Uhr

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit dem Journalisten und Buchautor Konstantin Richter über den Aufstieg und Wandel deutscher Unternehmen sowie über die Entwicklung des deutschen Wirtschaftssystems.

Der Journalist Konstantin Richter zeichnet in seinem Buch "300 Männer - Aufstieg und Fall der Deutschland AG" ein Porträt deutscher Unternehmensgeschichte - von den Gründerjahren im Kaiserreich bis in die Gegenwart. Und damit auch ein Porträt der deutschen Wirtschaftsgeschichte. In "phoenix persönlich" erzählt der Autor warum ihn gerade diese Epoche so fasziniert: "Diese Unternehmen, also Bayer, Siemens, Deutsche Bank, sind extrem spannend und so eng mit Politik und Kultur verwoben, dass man die deutsche Geschichte eigentlich noch einmal erzählen kann, indem man sie durch diese Unternehmen erzählt." Die damaligen Gründerpersönlichkeiten seien regelrecht besessen von der Idee gewesen, etwas Großes zu schaffen: "Es war fast eine Art Aufholkapitalismus, ein nationaler Gedanke: Deutschland sollte in der Wirtschaft denselben Ruf haben wie in der Kultur - mit Leuten wie Brahms oder Beethoven." Die sogenannte "Deutschland AG", jenes dichte Netzwerk aus Industrie, Banken und Politik, habe über Jahrzehnte den wirtschaftlichen Kurs Deutschlands bestimmt. Im Gespräch mit Thadeusz schlägt Richter den Bogen zur Gegenwart. Er sieht Parallelen zwischen der Gründerzeit und heutigen Start-up-Strukturen - allerdings mit entscheidenden Unterschieden: "Die 300 Männer hatten mit dem Geist heutiger Start-ups nichts zu tun. Das war die effiziente Weiterentwicklung von Dingen, die in der Gründerzeit geschaffen wurden." Trotz aller Krisen und Umbrüche bleibt Richter optimistisch: "Deutschland ist immer wieder auferstanden. Was ich beschreibe, ist eher der Untergang einer Kultur, nicht der Wirtschaft an sich. Aber man sollte wissen, wofür diese Unternehmen stehen - und was sie für unsere Gesellschaft bedeuten."

