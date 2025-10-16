PHOENIX

"2000 METERS TO ANDRIIVKA"

Ukrainischer Regisseur Mstyslav Chernov erhält phoenix preis 2025

Bonn (ots)

Der ukrainische Regisseur Mstyslav Chernov erhält für seinen Dokumentarfilm "2000 METERS TO ANDRIIVKA" den phoenix preis 2025. Im Rahmen des Film Festival Cologne ehrt phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, herausragende Leistungen von Filmschaffenden.

"2000 METERS TO ANDRIIVKA" zeichnet ein drastisches Bild der Front und zeigt eindrücklich den brutalen und verlustreichen Kampf um den Ort Andriivka. Dieser galt als strategisch wichtig für die Rückeroberung von Bachmut. Um zu dem Dorf zu gelangen, müssen sich Soldaten der 3. Sturmbrigade der ukrainischen Armee über Monate durch einen Waldabschnitt von lediglich 2000 Metern im Niemandsland kämpfen.

Eva Lindenau, ARD - Programmgeschäftsführerin phoenix:

"Dieser Film brennt sich ein, er ist ein einzigartiges Dokument über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mstyslav Chernov schafft es mit den Helmkameras der Soldaten den Zuschauer das sehen zu lassen, was die Soldaten durchleben. Der Krieg kommt dem Zuschauer dadurch fast unerträglich nahe und lässt verstehen, was die Nachrichten von der Front in der Ukraine bedeuten."

Chernov begleitet die Soldaten bei ihrem Einsatz und filmt die verlustreichen und heftigen Kämpfe um Andriivka aus nächster Nähe. Gleichzeitig teilt er sehr persönliche und intime Momente mit ihnen. Entstanden sind berührende Aufnahmen, teils von Soldaten, die inzwischen im Kampf gefallen sind.

Michaela Kolster, ZDF - Programmgeschäftsführerin phoenix:

"Mstyslav Chernov hat unter großem persönlichen Einsatz und unter Einsatz seines Lebens ein Werk von enormer Wichtigkeit geschaffen. Wir erleben brutale Kampfszenen, gezeigt wird aber auch, wie sich die Kriegsführung durch moderne Technik verändert. Auf dem Schlachtfeld aber stirbt der Soldat, der Mensch. Und hinterlässt Trauer und Verzweiflung."

Mstyslav Chernov ist ukrainischer Kriegskorrespondent, Filmemacher und Fotograf. Er gewann mehrere Auszeichnungen, darunter den Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" für seine Berichterstattung aus der belagerten Stadt Mariupol.

