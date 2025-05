PHOENIX

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sicher: "Friedrich Merz wird einer der erfolgreichsten Bundeskanzler werden"

Berlin/Bonn (ots)

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist überzeugt davon, dass ein Regierungschef Friedrich Merz deutliche Spuren in seinem Amt hinterlassen wird. "Ich glaube fest daran, dass er das Land überraschen wird, und dass er international eine Rolle spielen wird, die Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft verdient hat", äußerte sich Linnemann im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: "Er wird einer der erfolgreichsten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden". Merz wisse sehr genau, wie man ein Land zu führen habe. Wichtig sei es, sofort mit einer kraftvollen Politik loszulegen. "Die Zeit bis Mitte Juli ist vermutlich die wichtigste für die komplette Legislatur, weil das, was da zugeknöpft wird, ist entscheidend für den Erfolg." Nur wenn die Bürger sehr schnell Veränderungen spürten, würden sie der neuen Regierung Vertrauen entgegenbringen. "Deswegen sind die ersten 100 Tage entscheidend", so Linnemann weiter. Die Erwartungshaltung bei vielen Menschen sei "nicht riesengroß, sondern gering". Viele wollten in allernächster Zeit Ergebnisse sehen. Linnemann zeigte sich überzeugt, dass die neue Regierung liefern werde.

Erfolge der Regierung würden auch der Union helfen, die Diskrepanz zwischen Wahlkampfaussagen und der Politik nach dem Wahltag, als man hohe Investitions- und Schuldenpakete schnürte, zu relativieren. "Wir haben eine Glaubwürdigkeitslücke als CDU. Die können wir aber über die Strecke schließen", war der CDU-Generalsekretär überzeugt. Er sei im Übrigen im Reinen mit sich, kein Ministeramt in der Regierung übernommen zu haben. Gerne hätte er das Arbeits- und Sozialministerium übernommen. "Aber es sollte nicht sein. Wer weiß, wofür es gut ist." Ein anderes Ministerium sei für ihn nicht infrage gekommen. "Wenn man mich etwa als Gesundheitsminister aufgestellt hätte, wäre ich nicht erfolgreich gewesen. Deshalb: Schuster, bleib bei deinen Leisten." Er werde künftig im Koalitionsausschuss aktiv sein. "Insofern habe ich schon die Hebel, um Einfluss zu nehmen", so der CDU-Politiker bei phoenix.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/jg3

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell