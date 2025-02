PHOENIX

phoenix: Künstliche Intelligenz im Fokus, Dienstag, 11. Februar 2025

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vom 10. bis 11. Februar internationale Staats- und Regierungschefs, Experten sowie Unternehmen und Organisationen zum "Artificial Intelligence Action Summit" nach Paris eingeladen. Künstliche Intelligenz (KI) steht zunehmend im Fokus der gesellschaftlichen Debatte. phoenix widmet sich einen ganzen Nachmittag dem KI-Gipfel in Paris sowie weiteren Reportagen und Dokumentationen rund um das Thema KI.

KI verändert gerade die Gesellschaft, die Politik - und den Wahlkampf. Plakate aufstellen war gestern. Heute können Inhalte auf Social Media darüber entscheiden, wer gewinnt. Das Problem: Dort kursierende Desinformationen werden immer mehr zu einer Gefahr für die Demokratie.

Fakes statt Fakten gib es nicht erst seit KI. Aber mit ihr können bereits in wenigen Klicks Texte, Bilder und Töne generiert werden. Gleichzeitig hat diese Technologie der Zukunft enormes Potenzial für Parteien und Wahlkampagnen. Am Ende entscheidet die Absicht, mit der KI genutzt wird. Im Guten, wie im Schlechten.

Um 15.15 Uhr zeigt phoenix die Erstausstrahlung der drei Folgen des phoenix plus "KI Wahl Kampf". Darin geht die Moderatorin Tina Dauster mit ihrem Avatar vor der Bundestagswahl vielen Fragen rund um den Einsatz von KI auf den Grund. In drei Teilen spricht sie unter anderem mit Lea Frühwirth, Expertin bei Cemas, ZDF-Faktenchecker Jan Schneider, mit Viktor Marinov von Correctiv sowie mit Katja Muñoz, Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Weitere Gesprächspartner sind der Politikberater Lorenz Brockmann und der Psychologe Ralph Hertwig, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.

phoenix plus: KI Wahl Kampf - Demokratie in Gefahr?

phoenix plus: KI Wahl Kampf - Recht und Gesetz

phoenix plus: KI Wahl Kampf - Technik der Zukunft

Das neue phoenix plus "KI Wahl Kampf" wird auch in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar sein sowie auf dem phoenix Youtube-Kanal. Zusätzlich wird es in der Mediathek auch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen mit einem spannenden 'Making of'-Film geben.

Um 16.00 Uhr zeigt phoenix die 45-minütige Dokumentation "Mein Mann lebt als KI weiter". Darin beleuchtet der Journalist Frank Siebert, wie die neueste Generation Künstlicher Intelligenz reale Menschen so täuschend echt nachempfinden, dass KI-Abbilder von verstorbenen Angehörigen und sogar KI-Partnerschaften möglich werden. Für den Film trifft er unter anderem den ersten Menschen in Deutschland, der noch im Sterben seinen KI-Zwilling erschaffen hat.

Um 16.45 Uhr folgt die 45-minütige Dokumentation "The true Story of Elon Musk". Für ihn scheint nichts unmöglich zu sein: Er revolutioniert die Autowelt, erfindet die Raumfahrt neu, tüftelt an Chips, die das menschliche Hirn digitalisieren, kauft Twitter und ist sehr umstritten.

