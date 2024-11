PHOENIX

FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Der Bundeskanzler wollte ungeordnet die Koalition beenden"

Bonn/Berlin (ots)

In der FDP wird gemutmaßt, dass Regierungschef Olaf Scholz bereits vor dem Beginn des Koalitionsausschusses am gestrigen Abend den Entschluss gefasst hatte, die Ampelkoalition nicht fortzusetzen. "Ich hatte gestern Abend den Eindruck, der Bundeskanzler wollte ungeordnet die Koalition beenden", erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr im Fernsehsender phoenix. Scholz' Statement vor der Öffentlichkeit nach dem Auseinanderbrechen der Regierung sei seit Tagen, möglicherweise seit Wochen vorbereitet gewesen, "und damit hat er es auf einen Koalitionsbruch angelegt", so Dürr weiter. Im Laufe des gestrigen Tages habe es auch nicht, wie der Kanzler behaupte, große inhaltliche Vorschläge gegeben, sondern seine Offerte habe sich auf eine geringe Prämie für E-Autos und Subventionen im Strombereich beschränkt. "Das ist kein politisches Angebot und vor allem nicht der große Wurf. Das Angebot des Bundeskanzlers war, viele neue Schulden zu machen und auf Strukturreformen zu verzichten", verdeutlichte der FDP-Fraktionschef und fügte hinzu: "Wenn es in einer Wirtschaftskrise leider nicht möglich ist, das Land nach vorne zu bringen, dann ist eine Koalition eben zu Ende."

Bei der Neuwahl des Bundestags im kommenden Jahr müssten die Bürger dann eine "Richtungsentscheidung" treffen. Er könne im Übrigen nicht nachvollziehen, warum Olaf Scholz die Vertrauensfrage erst im Januar stellen wolle. "Wenn man Mut hätte, dann würde man jetzt diese Entscheidung treffen", so Christian Dürr.

Das ganze Interview sehen Sie hier https://phoenix.de/s/r8t

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell