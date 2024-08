PHOENIX

phoenix: Wahl 24 - Sachsen und Thüringen wählen - Live aus Dresden und Erfurt am Sonntag, 1. September 2024, ab 17.00 Uhr und am Montag ab 08:00 Uhr

Bonn (ots)

Am Sonntag, den 1. September 2024, finden in Sachsen und Thüringen die mit Spannung erwarteten Landtagswahlen statt. phoenix begleitet die Wahlen mit umfassender Berichterstattung, Analysen und Einordnungen live aus Dresden und Erfurt. Die Berichterstattung beginnt am Wahlsonntag um 17.00 Uhr und setzt sich am Montag, dem Tag danach, am 2. September, ab 08:00 Uhr fort.

Programmhöhepunkte und Gäste zur Landtagswahl:

Sonntag, 1. September 2024, ab 17:00 Uhr: Die Wahlsendung startet mit Moderatorin Michaela Kolster. Aus Dresden berichtet Anja Charlet und aus Erfurt verfolgt Julia Grimm das Geschehen vor Ort. phoenix-Reporter berichten aus den Parteizentralen in Berlin. Die Gäste Claudia Kade (Die Welt) und Prof. Uwe Jun (Politikwissenschaftler, Universität Trier) ordnen die Geschehnisse ein. Die Prognosen von ARD und ZDF werden um 18:00 Uhr erwartet.

Die Wahlsendung startet mit Moderatorin Michaela Kolster. Aus Dresden berichtet Anja Charlet und aus Erfurt verfolgt Julia Grimm das Geschehen vor Ort. phoenix-Reporter berichten aus den Parteizentralen in Berlin. Die Gäste Claudia Kade (Die Welt) und Prof. Uwe Jun (Politikwissenschaftler, Universität Trier) ordnen die Geschehnisse ein. Die Prognosen von ARD und ZDF werden um 18:00 Uhr erwartet. phoenix Wahlrunde ab 20:25 Uhr: Moderatorin Anke Plättner spricht in einer Diskussionsrunde mit Sabine Rennefanz (Journalistin und Kolumnistin) und Michael Bröcker (table.media) über die Auswirkungen der Landtagswahlen.

Moderatorin Anke Plättner spricht in einer Diskussionsrunde mit Sabine Rennefanz (Journalistin und Kolumnistin) und Michael Bröcker (table.media) über die Auswirkungen der Landtagswahlen. Spätsendung ab 21:15 Uhr: Marc Steinhäuser analysiert gemeinsam mit Anja Charlet und Julia Grimm die Lage vor Ort mit Reaktionen aus den Ländern.

Marc Steinhäuser analysiert gemeinsam mit Anja Charlet und Julia Grimm die Lage vor Ort mit Reaktionen aus den Ländern. Dritte Wahlsendung ab 22:15 Uhr bis Mitternacht: Auch in dieser Sendung führt Marc Steinhäuser durch den Abend. Neben Prof. Uwe Jun wird auch Matthias Quent (Rechtsextremismusforscher, Hochschule Magdeburg-Stendal) zu Gast sein, um die Konsequenzen der Wahlergebnisse einzuordnen. Ebenso folgen Reaktionen der Spitzenkandidaten.

Auch in dieser Sendung führt Marc Steinhäuser durch den Abend. Neben Prof. Uwe Jun wird auch Matthias Quent (Rechtsextremismusforscher, Hochschule Magdeburg-Stendal) zu Gast sein, um die Konsequenzen der Wahlergebnisse einzuordnen. Ebenso folgen Reaktionen der Spitzenkandidaten. Montag, 2. September ab 08:00 Uhr: phoenix sendet die Reaktionen aus den Berliner Parteizentralen der AfD, CDU, FDP, Grüne/Bündnis 90, die Linke, SPD sowie der BSW in der Bundespressekonferenz. Zudem ordnet Politologin Julia Reuschenbach die Wahlergebnisse am Tag danach ein.

Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auch auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf seinen Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen informieren.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell