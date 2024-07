PHOENIX

Quaide Williams (Democrats Abroad): 'Donald Trump sollte Angst vor Kamala Harris haben'

Quaide Williams, Vorsitzender der Demokraten in Übersee für die Region Köln-Bonn, betrachtet den Rückzug von Joe Biden als positive Entwicklung für die Demokraten. "Jetzt glaube ich, die Energie ist da, und wir werden diese Wahl gewinnen im November. Donald Trump kann in Rente gehen, nach Mar-a-Lago oder vielleicht in eine Bundesanstalt für Verbrecher", sagte er im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Er sei zwar traurig, dass Biden nicht den verdienten Ruhm bekommen habe, zugleich aber auch erleichtert, da zuletzt nur noch über seine Optik und nicht mehr über seine Erfolge gesprochen worden sei. Das habe sich negativ auf die Meinungsumfragen ausgewirkt.

Obschon noch nicht offiziell nominiert, ist Kamala Harris für ihn die richtige Wahl für die Bewerbung als Präsidentschaftskandidatin. Dass auch andere sich aufstellten, sei völlig legitim. Harris sieht er trotzdem vorne. In den Vorwahlen hätten 14 Millionen Menschen für das Duo Biden/Harris abgestimmt. "Seine Vizepräsidentin ist Kamala Harris. Ich denke, das ist auch legitim, dass sie auch nominiert wird", so Williams bei phoenix. Und weiter: "Ich glaube auch, dass Kamala Harris das will. Sie hat auch gesagt: 'Ich will diese Nominierung verdienen und gewinnen' und sie wird es auch."

Williams geht davon aus, dass Kamala Harris alle Stimmen bekommen werde, die Biden auch bekommen hätte. Zudem habe sie jetzt die Chance, die unabhängigen Wähler der Mitte zu gewinnen. Das werde nicht so schwierig sein, da auch sie Trump nicht wählen wollten. Für Deutschland würde sich in seinen Augen mit Kamala Harris als Präsidentin im Vergleich zu Biden nichts ändern. Sowohl Wirtschaft als auch Politik in den USA seien unter dem aktuellen Präsidenten für Deutschland gut. "Ich denke, in dieser Hinsicht hat man keine Sorgen. Man sollte aber wirklich Sorgen haben, wenn Donald Trump nochmal gewählt wird", so Williams abschließend. Seiner Ansicht nach könnte es für Donald Trump mit Kamala Harris als Herausforderin noch unbequem werden: "Sie ist eine Staatsanwältin. Donald Trump sollte Angst haben, denn er ist ein verurteilter Verbrecher."

