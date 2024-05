PHOENIX

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau: "Kinderrechte ins Grundgesetz ist eine starke Debatte"

Berlin/Bonn (ots)

Die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) hat beim Bürgerfest zum 75-jährigen Bestehen das Grundgesetz als "das Beste, was wir haben können", gelobt. Zugleich dürften aber aktuelle Entwicklungen nicht aus dem Blick verloren gehen. Im Interview mit dem TV-Sender phoenix nannte sie Kinderrechte und soziale Rechte als Beispiel: "Kinderrechte ins Grundgesetz, auf die Idee wäre 1949 niemand gekommen und soweit ich das im Blick habe, 1989/1990 auch nicht. Das ist aber eine starke Debatte. Oder auch die Frage der Aufnahme von sozialen Rechten, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Arbeit. Ich bin überzeugt, wenn es das gäbe, dann würden wir am Ende trotzdem unser Grundgesetz haben."

Der Wert von Demokratie und die Regeln des Zusammenlebens müssten von Kindheit an vermittelt werden. "Es geht nicht darum, das Grundgesetz auswendig zu kennen, sondern darum, zu erkennen, dass das die Spielregeln sind, die es ermöglichen, in Respekt voreinander in dieser Gesellschaft zu leben und auch Schwierigkeiten zu überwinden", so Pau bei phoenix. Eine solche Selbstvergewisserung würde in ihren Augen allen gut tun, "nicht nur den Ostdeutschen".

