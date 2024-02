PHOENIX

"phoenix persönlich": Prof. Ivo Boblan zu Gast bei Jörg Thadeusz

Freitag, 16.02.2024, 18 Uhr

Bonn (ots)

In "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit Ivo Boblan, Professor für Humanoide Robotik an der Berliner Hochschule für Technik über die Frage, wie Roboter in der Pflege eingesetzt werden können, wie sie aussehen müssen, damit sie von den Menschen akzeptiert werden und ob Roboter eines Tages die Herrschaft übernehmen könnten.

"Wir gehen davon aus, dass wir nur mit Robotersystemen zusammenarbeiten wollen, wenn sie menschlicher wirken, wenn sie uns vom Verhalten sehr nahe sind", sagt Professor Ivan Boblan, der Humanoide Robotik an der Berliner Hochschule für Technik lehrt. Da der Mensch das "oberste Tier in der Nahrungskette" sei, würden sie versuchen, das "beste Tier nachzubauen", einen "Zwilling" zu entwickeln. "Und da muss man halt sehen, dass der Mensch nicht nur embodiment ist, er ist nicht nur Elektrotechnik, er ist nicht nur Informatik, da ist ganz vieles dabei."

Eine der zentralen Fragen seiner Forschung sei: "Was sind die idealen Roboter der Zukunft, die wir uns wünschen in der Gesellschaft?". Sollten Roboter auch zukünftig "klar als Roboter" zu erkennen sein oder sollten sie "vermenschlicht" werden? In der europäischen "Robotik-Community" sei man sich einig, "wenn der Roboter nicht sehen kann, sondern quasi nur Händeschütteln kann, dann braucht er auch keine Augen". Während Roboter in asiatischen Ländern äußerlich den Menschen gleichen sollten, sei es in Europa anders: "Wir haben ein Problem damit, wenn ich nicht mehr erkenne, ob Sie Roboter sind oder nicht," erklärt Prof. Ivo Boblan.

Ihm gehe es nicht darum, Menschen durch Roboter zu ersetzen,. "Mir geht es darum, dass die Menschen Vertrauen in Robotersysteme haben und ihnen die unliebsame Arbeit, also die, die wehtut, die schwer ist, das Tragen von Lasten, das soll von Robotersystemen, von Automatisierung, von Technik abgenommen werden." Aber reden sollten nach wie vor die Menschen miteinander: "Wer will sich mit einer Maschine unterhalten?" fragt der Wissenschaftler.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell